أحمد حسن: الحكمة تقتضي احتواء أزمة التوأم والصحفيين بالحوار

دعا أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، إلى احتواء الأزمة المثارة بشأن تقدم التوأم حسام وإبراهيم حسن ببلاغات ضد عدد من الصحفيين، مؤكدًا أهمية تغليب لغة الحوار والهدوء بعيدًا عن التصعيد.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن الحكمة تقتضي احتواء الأزمة، مشيرًا إلى أن الاجتهادات والمعلومات الصحفية قد تصيب أو تخطئ، ما دام الأمر لم يصل إلى التشكيك في الذمم أو الخوض في الأعراض.

وأضاف أنه كان يتمنى اللجوء إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورابطة النقاد الرياضيين ونقابة الصحفيين، لاحتواء الموقف والوصول إلى حل ودي يحفظ حقوق جميع الأطراف، بعيدًا عن التصعيد.

وأكد نجم الكرة المصرية السابق أن الاختلاف لا يستدعي بالضرورة الخصومة، وأن الحوار يظل الطريق الأفضل لتجاوز الأزمات، معربًا عن أمله في أن تسود التهدئة والتفاهم خلال المرحلة المقبلة، بما يحفظ العلاقات داخل المنظومة الرياضية والإعلامية المصرية.