أحمد حسن يزف بشرى للزمالك قبل انطلاق مشواره في دوري أبطال إفريقيا

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن موقف الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل المواجهة المرتقبة أمام الجيش الرواندي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عدي الدباغ سيكون جاهزًا بشكل كامل قبل مباراة الجيش الرواندي، في دفعة للفريق الأبيض قبل المواجهة القارية المقبلة.

ويأتي ذلك بعدما تلقى الزمالك خسارته الأولى في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، عقب سقوطه أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي

ويستعد الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على الأراضي الرواندية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل مباراة الإياب، من أجل الاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.