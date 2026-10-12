أحمد حسن يكشف حارس الأهلي الأقرب لمواجهة كيتارا الأوغندي

كشف الإعلامي أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن اقتراب محمد الشناوي من حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، في مستهل مشوار الفريق بكأس الكونفدرالية الإفريقية. المقبلة أمام كيتارا الأوغندي.



وأشار أحمد حسن إلى أن محمد الشناوي هو الأقرب لتولي مسؤولية حراسة مرمى الأهلي في المباراة المقبلة، في ظل استعدادات الفريق للمواجهة المرتقبة أمام كيتارا الأوغندي.



وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يوم 14 أكتوبر الجاري موعدًا لسفر بعثة الفريق إلى أوغندا، استعدادًا لمواجهة كيتارا الأوغندي، في مستهل مشوار الفريق بكأس الكونفدرالية الإفريقية.



ويواجه الأهلي فريق كيتارا الأوغندي يوم 17 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.