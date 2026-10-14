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ترامب: سنلقن إيران درسا قاسيا فقد نفد صبرنا عليها.. وسنتخذ قرار قريبًا جدًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: سنلقن إيران درسا قاسيا فقد نفد صبرنا عليها.. وسنتخذ قرار قريبًا جدًا

دونالد ترامب
دونالد ترامب
خاطر عبادة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية، متوقعاً انخفاضاً حاداً في أسعار الطاقة بمجرد انتهاء الحرب.

وقال ترامب في تصريحات اليوم: "سنتخذ قراراً بشأن إيران قريباً جداً".

وأضاف الرئيس الأمريكي: “سنلقن إيران درسا قاسيا فقد نفد صبرنا عليها”.

من جهة أخرى، أكد ترامب أن تايوان وافقت على شراء 30% من الغاز المنقول عبر خط أنابيب ألاسكا، في صفقة جديدة لدعم أمن الطاقة الأمريكي.

أكسيوس: ترامب ونتنياهو بحثا شن هجوم جديد على إيران

في سياق متثل ، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس دونالد ترامب ناقشا الأسبوع الماضي إمكانية تنفيذ عملية عسكرية جديدة واسعة ضد إيران، وذلك قبل الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية، وذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما.


ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين ومسئول إسرائيلي ومصدر رابع مطلع، أن المباحثات جاءت في توقيت حساس قبيل الاستحقاقين الانتخابيين.

وقال المسؤول الإسرائيلي لـ"أكسيوس" إن نتنياهو أبلغ ترامب خلال المكالمة قلقه إزاء معلومات استخباراتية إسرائيلية تشير إلى أن طهران تتخذ خطوات مقلقة لإعادة بناء برنامجها النووي.

وجرت المكالمة قبل إعلان الرئيس الأمريكي أنه لا ينوي مهاجمة طهران قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
وفي تطور متصل، كشف نتنياهو عن تحذيرات من هجوم محتمل على إسرائيل قبل انتخابات 27 أكتوبر، مؤكداً أنه تلقى خطة من الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع للتعامل مع هذا التهديد.

ويشير التقرير إلى أن استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران من شأنه أن يضخ قضية جديدة شديدة التقلب في المشهد السياسي، سواء في الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، أو في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي ستجرى بعدها بأسبوع واحد.

ترامب إيران أمريكا انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

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