«الجبهة الوطنية»: أمن السعودية من أمن المنطقة.. ونرفض الاعتداءات وانتهاك السيادة

أعلن حزب "الجبهة الوطنية" تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبا، في مواجهة الاعتداءات والتهديدات التي تتعرض لها.. معربا عن إدانته الشديدة للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية داخل المملكة، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا ومصابين.

وأكد الحزب، في بيان اليوم، أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكا مرفوضا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وعبر حزب"الجبهة الوطنية" عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، في ضحايا هذه الاعتداءات الغاشمة، مقدما التعازي لأسر الشهداء من مختلف الجنسيات، سائلا الله عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وشدد الحزب على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة العربية واستقرارها، وأن المساس بسيادتها أو تهديد سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها يمثل تهديدا يتجاوز حدودها.. مؤكدا أن حماية الأماكن المقدسة وصون حرمتها مسؤولية عظيمة لا تقبل التهاون أو المساس، وأن أمن المملكة التي تحتضن الحرمين الشريفين يمثل أهمية خاصة لدى الشعوب العربية والإسلامية، بما يتطلب تكاتف الجهود لحماية مقدسات الأمة والحفاظ على أمن الأراضي المقدسة، بعيدا عن أي تهديدات أو محاولات لزعزعة الاستقرار.

وجدد حزب "الجبهة الوطنية" تأكيده على عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية، وعلى أن التضامن العربي وتنسيق المواقف يمثلان ضرورة ملحة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتصعيد، بما يحفظ سيادة الدول العربية ويصون مقدرات شعوبها ويحول دون اتساع دائرة الصراع.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل للمملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها، وثقته في قدرة مؤسساتها على حماية أمنها واستقرارها.. سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية، ويصون أمنها واستقرارها، ويحفظ مصر وشعوب الأمة العربية والإسلامية من كل سوء.