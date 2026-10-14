أطلق أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، تصريحات مثيرة للجدل بشأن الأزمات التحكيمية التي تحدث عنها النادي الأبيض على مدار السنوات الماضية، كما انتقد موقف اتحاد الكرة من الأهلي، مطالبًا إدارة الزمالك بالتركيز على معالجة مشكلات الفريق بدلًا من إصدار البيانات.

أحمد صالح يثير الجدل بتصريحات نارية عن تحكيم الزمالك واتحاد الكرة

وقال صالح، خلال استضافته في برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة "صدى البلد"، إنه لا يؤيد إصدار بيان الزمالك الأخير، معتبرًا أن البيانات لن تعيد حقوق النادي، وأن الأفضل هو العمل على تصحيح الأخطاء التي أدت إلى تراجع مستوى الفريق.

وزعم لاعب الزمالك السابق أن النادي تعرض لأخطاء تحكيمية متعمدة في فترات سابقة، مشيرًا إلى أن بعض الحكام اعترفوا بهذه الأخطاء، على حد قوله، مؤكدًا أن هناك تفاصيل لا يعرفها الجمهور بشأن ما حدث في الماضي.

ووجه صالح انتقادات حادة إلى اتحاد الكرة، قائلًا: "مفيش حد في اتحاد الكرة يقدر على النادي الأهلي، والجبلاية أضعف من الأهلي في أي موقف"، داعيًا مسؤولي الزمالك إلى التركيز على تطوير الفريق والعمل من أجل إسعاد الجماهير، بدلًا من الانشغال بالجدل التحكيمي.

واختتم صالح تصريحاته بالتشكيك في قدرة الزمالك على المنافسة على لقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن المنافسة على دوري أبطال أفريقيا تبدو صعبة أيضًا، في ظل الظروف التي يمر بها الفريق.