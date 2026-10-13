الرد القاسي بدأ.. تركي آل الشيخ: بداية دفع الثمن بعد الهجمات على المملكة

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، في رسالة تحمل نبرة تحذيرية، على خلفية الهجمات الأخيرة التي استهدفت المملكة.

وعلق آل الشيخ على الفيديو قائلًا: «بداية الرد القاسي! بداية دفع الثمن!»، في إشارة إلى موقف المملكة من الهجمات، وسط تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

تصعيد بين السعودية وجماعة الحوثيين

ويأتي ذلك في ظل التصعيد العسكري المرتبط بالهجمات التي استهدفت العاصمة السعودية الرياض ومطار الملك خالد الدولي، وما أعقبها من تحركات للرد على تلك الهجمات.

التحالف

وفي سياق متصل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق، تدمير ثلاث منصات لإطلاق الصواريخ، في تطور يعكس استمرار التوترات العسكرية في المنطقة.