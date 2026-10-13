الثمن سيكون غاليًا.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو لهجوم على أحد مقرات الحوثيين في اليمن

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو يوثق انفجارًا ضخمًا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مصحوبًا بعبارة: «الثمن سيكون غاليًا»، في رسالة أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أزمة السعودية وجماعة الحوثيين

ويأتي تداول الفيديو في ظل التصعيد العسكري بين السعودية وجماعة الحوثيين في اليمن، عقب الهجمات التي استهدفت العاصمة الرياض ومطار الملك خالد الدولي خلال الأيام الماضية، وما صاحبها من خسائر بشرية ومادية.

وتشهد المنطقة تصعيدًا متبادلًا، وسط تحركات عسكرية للرد على الهجمات الحوثية، إذ أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق، تدمير ثلاث منصات لإطلاق الصواريخ.