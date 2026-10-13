"الحفني" يفتتح أعمال قمة «ميدآير لأمن الطيران 2026» بالقاهرة بحضور خبراء صناعة النقل الجوي

تستضيف مدينة القاهرة النسخة الثانية من قمة «ميدأير لأمن الطيران 2026» (MedAire Aviation Security Summit 2026)، المقامة تحت رعاية الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وبمشاركة نخبة من قيادات صناعة النقل الجوي ورؤساء شركات الطيران ومسؤولي سلطات الطيران المدني وأمن الطيران وخبراء الأمن والعمليات الجوية من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه صناعة الطيران، واستعراض الخبرات العملية والحلول الحديثة الداعمة لإدارة المخاطر وتعزيز الجاهزية التشغيلية واستمرارية العمليات.

وافتتح الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أعمال القمة، بحضور الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، و بيتر تاغي، المدير التنفيذي لشركة «ميدأير» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، والسيد هاني بكر، النائب الأول لرئيس الشركة لأمن الطيران والقطاع البحري، ونخبة من قيادات صناعة الطيران ورؤساء شركات الطيران ومسؤولي سلطات الطيران المدني وأمن الطيران، إلى جانب خبراء ومتخصصين دوليين.

وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئة الطيران العالمية، وما تفرضه من تحديات أمنية وتشغيلية تتطلب تطوير آليات استباق المخاطر وتقييمها، وتعزيز تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم كفاءة صنع القرار وسرعة الاستجابة، ويحافظ على سلامة العمليات الجوية واستمراريتها.

ومن جانبه، استهل هاني بكر، النائب الأول لرئيس شركة «ميدأير» لأمن الطيران والقطاع البحري، أعمال القمة بكلمة افتتاحية تناول خلالها تطورات المشهد الأمني والتشغيلي في صناعة الطيران، وأهمية توثيق التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف المعنية، بما يعزز قدرة شركات الطيران على التعامل مع المخاطر والتحديات المستجدة، ويدعم تطوير آليات الاستعداد والاستجابة والحفاظ على استمرارية العمليات.

كما استعرض بيتر تاغي، المدير التنفيذي لشركة «ميدأير» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، والسيد رايلي راجان، مدير تطوير الأعمال بالشركة، أنشطة «ميدأير» وخبراتها المتخصصة في دعم أمن الطيران، بما يشمل توفير المعلومات الأمنية وتحليل المخاطر وتقييمها، والاستجابة للحالات الطبية على متن الطائرات، وإدارة الأزمات ودعم استمرارية الأعمال. وتعمل الشركة، التي تأسست عام 1985، ضمن مجموعة «إنترناشونال إس أو إس»، وتقدم خدماتها لدعم المؤسسات في الاستعداد للتحديات الأمنية والتشغيلية والتعامل معها.

وخلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «الموازنة بين النمو وأمن الطيران والمرونة التشغيلية»، تناول الدكتور سامح الحفني أهمية تحقيق التوازن بين التوسع في صناعة النقل الجوي والالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة، مع الحفاظ على كفاءة التشغيل والقدرة على التعامل مع المستجدات والمخاطر المتغيرة. كما ناقشت الجلسة أهمية تبني نهج استباقي في إدارة المخاطر، وتطوير آليات تحليل المعلومات وتبادلها، وتعزيز التنسيق بين سلطات الطيران المدني وشركات الطيران والمطارات ومقدمي خدمات الملاحة الجوية، إلى جانب الاستفادة من الحلول الرقمية وتحليل البيانات والتقنيات الحديثة في دعم القرارات التشغيلية.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الطيران المدني على أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يتواكب مع النمو المتوقع في حركة النقل الجوي ويعزز تنافسية القطاع، مشيرًا إلى أن مشروع مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي يأتي ضمن خطط التوسع لاستيعاب الطلب المستقبلي، بالتوازي مع تطوير الخدمات وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية، بما يدعم جاهزية القطاع للتعامل مع المتغيرات والتحديات المستقبلية.

وتضمنت القمة جلسات متخصصة حول الجوانب الاستراتيجية والتجارية والتشغيلية لأمن الطيران، من بينها جلسة «العمليات الجوية الاستراتيجية: الموازنة بين الحقائق الأمنية والأولويات التجارية والتشغيلية»، التي تناقش سبل التوفيق بين متطلبات الأمن واعتبارات التشغيل.

وتبحث الجلسات كذلك أولويات أمن الطيران في ظل التحولات المتسارعة في طبيعة الصراعات والتحديات الإقليمية، مع التركيز على التهديدات الداخلية وانعكاساتها على العمليات الجوية، إلى جانب مناقشة آليات اتخاذ القرار وإدارة التصعيد والحفاظ على استمرارية التشغيل في البيئات التي تشهد صراعات ممتدة، واستخلاص الدروس المستفادة من التجارب العملية في إدارة الأزمات.

كما تتناول المناقشات سبل تعزيز التكامل في إدارة المخاطر بين الدول وشركات الطيران، من خلال جلسة «سد الفجوة: إدارة المخاطر المتكاملة بين الدول وشركات الطيران»، فضلًا عن استعراض التحديات التي تواجه أطر إدارة المخاطر، والحلول الممكنة لتطوير التقييم الأمني ورفع كفاءة الاستجابة ودعم استمرارية العمليات في مختلف الظروف.

وتؤكد استضافة القاهرة لهذه القمة للمره الثانيه على التوالي حرص مصر على تعزيز حضورها في المحافل الدولية المتخصصة بصناعة الطيران، وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات والخبراء الدوليين، وتبادل الخبرات في مجالات أمن الطيران وإدارة المخاطر، بما يسهم في مواكبة التحولات العالمية، وتطوير قدرات قطاع الطيران المدني المصري، والحفاظ على أعلى مستويات الأمن والسلامة وكفاءة التشغيل.