نصب عليهم في 25 كيلو ذهب.. القبض على مستريح الصاغة عقب عودته من الخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب محل مصوغات ذهبية بمنطقة الصاغة بالقاهرة، لاتهامه بالنصب على عدد من تجار الذهب والفضة والاستيلاء على كميات كبيرة من المشغولات والمعادن الثمينة، بلغت نحو 25 كيلو جرامًا من الذهب، إلى جانب كمية كبيرة من الفضة، وذلك عقب عودته من الخارج.

بلاغات من تجار الصاغة تتهم صاحب محل بالنصب

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية عدة بلاغات من عدد من تجار الذهب بمنطقة الصاغة بالقاهرة، اتهموا خلالها صاحب محل مصوغات ذهبية بالنصب عليهم والاستيلاء على كميات كبيرة من الذهب والفضة، في واقعة أثارت حالة من الجدل بين المتعاملين في سوق تجارة المشغولات الذهبية.

ووفقًا للبلاغات المقدمة، اتهم المجني عليهم صاحب المحل بالاستيلاء على نحو 25 كيلو جرامًا من الذهب، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الفضة، ما دفعهم إلى تحرير محاضر رسمية ضده للمطالبة بحقوقهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

4 محاضر أمام مباحث الجمالية

وحملت المحاضر أرقام 6898 و6899 و6945 و6986 لسنة 2026 جنح الجمالية، حيث تضمنت اتهامات من المتضررين لصاحب محل المصوغات الذهبية بالنصب عليهم والاستيلاء على كميات الذهب والفضة محل الواقعة.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية فحص البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد مكان المتهم وضبطه.

ضبط المتهم عقب عودته من الخارج

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط المتهم عقب عودته من الخارج، وذلك في إطار التحركات الأمنية لكشف ملابسات الواقعة وملاحقة المتهمين في قضايا النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة، للوقوف على كافة تفاصيلها وفحص الاتهامات الواردة في البلاغات المقدمة من تجار الذهب والفضة.