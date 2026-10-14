تصالح مُرتقب .. إعلامي يكشف قرار «الخطيب» بعد اعتذار مدحت شلبي

أعلن الإعلامي أحمد أسامة، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قدّر اعتذار الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، وقرر تكليف المستشار القانوني للنادي، محمد عثمان، بالتنازل عن كافة القضايا المرفوعة ضده.

وكتب أحمد أسامة عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن الخطيب يقدّر اعتذار مدحت شلبي، وكلف المستشار القانوني للنادي الأهلي بالتنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضد الإعلامي الرياضي، في خطوة لإنهاء الأزمة بين الطرفين.

وكان مدحت شلبي قد تقدم باعتذار رسمي إلى محمود الخطيب، بشأن التصريحات السابقة المتعلقة بعدم حصول رئيس الأهلي على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال منافسات كأس العالم للأندية.

ونشر شلبي مقطع فيديو عبر حسابه على «فيسبوك»، أكد خلاله تقديره للخطيب، مشيرًا إلى أنه قيمة رياضية كبيرة وصاحب تاريخ حافل بالإنجازات، سواء خلال مسيرته لاعبًا أو في رئاسته للنادي الأهلي.

وأوضح شلبي أنه لم يقصد التشكيك في الحالة الصحية للخطيب، مؤكدًا أنه اعتمد في معلوماته بشأن التأشيرة على مصدر اعتقد أنه موثوق، لكنه نقل إليه معلومات غير صحيحة، واعترف بخطئه لعدم التحقق من صحة المعلومات قبل الحديث عنها.

ووجّه شلبي اعتذارًا شخصيًا إلى محمود الخطيب وأسرته ومحبيه، معربًا عن أمله في قبول اعتذاره، ومجددًا تمنياته لرئيس النادي الأهلي بدوام الصحة والعافية.