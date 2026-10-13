تجديد حبس صانعة محتوى بالتجمع بتهمة نشر فيديوهات رقص

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس صانعة محتوى بالتجمع 15 يوما بتهمة نشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ، وبحوزتها هاتف محمول “بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى” ، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.