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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

باقي كام يوم؟.. موعد بداية شهر رمضان 2027 وأول أيام الصيام

موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027
رشا عوني

يترقب المسلمون في جميع أنحاء العالم موعد شهر رمضان2027 وموعد عيد الفطر2027 وأول أيام الصيام ، حيث بدأ العد التنازلي لـ أول يوم شهر رمضان2027 بعد بدء شهر جمادي الأول.

و​بدخول شهر جمادى الأولى اليوم، يدخل العد التنازلي لشهر الصيام مرحلة جديدة وحاسمة؛ حيث يفصلنا عن شهر رمضان المبارك نحو 5 أشهر هجرية (تضم جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، وشعبان)، ما يعادل قرابة 150 يومًا وصولاً إلى منتصف مارس المقبل وفق التقديرات الحسابية المبدئية لحين استطلاع هلال شعبان ورمضان في حينه.  

كم باقي على رمضان ؟

موعد شهر رمضان 2027


تشير الحسابات الفلكية  إلى أن أول أيام شهر رمضان 1448 هجريا سيوافق يوم الإثنين 8 فبراير 2027، إلا أن هذا الموعد يظل مرتبطًا بالإعلان الرسمي الذي يأتي بعد تحري هلال شهر رمضان.

ويستمر شهر رمضان 29 أو 30 يومًا، وفقا لنتائج رؤية الهلال، ولذلك فإن الحسابات الفلكية تحدد الموعد المتوقع لبداية الشهر، بينما يكون الإعلان الرسمي مرتبطًا بعملية استطلاع الهلال والإجراءات المعتمدة.

وتأتي أهمية رؤية الهلال من طبيعة التقويم الهجري نفسه، إذ تعتمد الشهور الهجرية على الدورة القمرية، وهو ما يجعل تحديد بداية الشهر ونهايته مرتبطًا بظهور الهلال.

رمضان كريم 2026‎ (@RamdanKareem2022) • Facebook

متى تعلن دار الإفتاء المصرية أول أيام رمضان 2027؟

لا يُحسم الموعد الرسمي لبداية شهر رمضان اعتمادًا على التقديرات الفلكية وحدها، إذ تتولى دار الإفتاء المصرية استطلاع الهلال وإعلان نتيجة الرؤية الشرعية.

وبناءً على التقديرات الواردة، يُتوقع أن يكون الاثنين 8 فبراير 2027 أول أيام الشهر الكريم، لكن يظل الموعد النهائي مرتبطًا بالإعلان الرسمي الصادر عن دار الإفتاء.

باقي كام يوم على رمضان 2027؟

وطبقًا للحسابات الفلكية، يتبقى حوالي 118 يومًا على أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجريًا و2027 ميلاديًا، ومن المقرر أن تكون إمساكية شهر رمضان المبارك لهذا العام نحو 29 يومًا.

وبناءً على الحسابات الفلكية الحالية، فإن تحديد موعد رمضان 2027 في مصر يرتبط بشكل مباشر بموعد بداية شهر شعبان ونتائج استطلاع هلال رمضان، بينما يأتي موعد عيد الفطر بعد انتهاء الشهر الكريم واستطلاع هلال شوال.

ستطلاع هلال شهر رمضان2027

 ويعتمد تحديد بداية شهر رمضان في العالم الإسلامي على تحري الهلال بالعين المجردة أو باستخدام المراصد الفلكية، تطبيقاً لسنة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، حيث قال:

«صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين».

كم باقي على رمضان 2022: موعد رمضان وعداد تنازلي للأيام المتبقية | طقس العرب | طقس العرب

موعد شهر رمضان2027 فلكياً 

تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 1448 هجرياً أول أيامه فلكياً سيكون يوم الاثنين 8 فبراير 2027، ويكون عيد الفطر فلكيا لعام 2027 الأربعاء 10 مارس.

وبذلك من المتوقع أن تكون ليلة تحري هلال شهر رمضان2027 مساء الثلاثاء 7 فبراير 2027، وفي حال تعذرت رؤية الهلال، يكون أول أيام الصيام يوم الخميس 9 فبراير 2027.

من المتوقع أن يستمر شهر رمضان 2027 لمدة 29 أو 30 يومًا، وفقًا لرؤية هلال شهر شوال، وهو ما يحدد أيضًا موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.
 

موعد عيد الفطر 2027


وتشير الحسابات الفلكية إلى أن عيد الفطر المبارك 2027 سيكون يوم الأربعاء 10 مارس 2027، وذلك في حال بدأ شهر رمضان يوم 8 فبراير واستمر الشهر 30 يومًا.

ومع ذلك، فإن هذا الموعد يظل مرتبطًا بالنتيجة النهائية لاستطلاع هلال شهر شوال، إذ يُنتظر الإعلان الرسمي عن موعد عيد الفطر بعد تحري الهلال وفق ما تقرره الجهات المختصة.

وبذلك فإن الموعد الفلكي لعيد الفطر يرتبط بالسيناريو الذي يبدأ فيه شهر رمضان يوم 8 فبراير ويستمر 30 يومًا، بينما يكون الإعلان الرسمي بعد استطلاع هلال شوال.

امساكية شهر رمضان2027


 

رمضانالتاريخالفجْرالشروقالظُّهْرالعَصرالمَغربالعِشاء
1 الاثنين2027-02-085:13 AM6:41 AM12:09 PM3:15 PM5:38 PM6:57 PM
2 الثلاثاء2027-02-095:12 AM6:40 AM12:09 PM3:15 PM5:39 PM6:57 PM
3 الأربعاء2027-02-105:11 AM6:39 AM12:09 PM3:16 PM5:39 PM6:58 PM
4 الخميس2027-02-115:11 AM6:39 AM12:09 PM3:17 PM5:40 PM6:59 PM
5 الجمعة2027-02-125:10 AM6:38 AM12:09 PM3:17 PM5:41 PM6:59 PM
6 السبت2027-02-135:09 AM6:37 AM12:09 PM3:18 PM5:42 PM7:00 PM
7 الأحد2027-02-145:09 AM6:36 AM12:09 PM3:18 PM5:43 PM7:01 PM
8 الاثنين2027-02-155:08 AM6:35 AM12:09 PM3:19 PM5:43 PM7:01 PM
9 الثلاثاء2027-02-165:07 AM6:34 AM12:09 PM3:19 PM5:44 PM7:02 PM
10 الأربعاء2027-02-175:06 AM6:33 AM12:09 PM3:20 PM5:45 PM7:03 PM
11 الخميس2027-02-185:05 AM6:33 AM12:09 PM3:20 PM5:46 PM7:04 PM
12 الجمعة2027-02-195:05 AM6:32 AM12:09 PM3:21 PM5:46 PM7:04 PM
13 السبت2027-02-205:04 AM6:31 AM12:09 PM3:21 PM5:47 PM7:05 PM
14 الأحد2027-02-215:03 AM6:30 AM12:09 PM3:22 PM5:48 PM7:06 PM
15 الاثنين2027-02-225:02 AM6:29 AM12:08 PM3:22 PM5:49 PM7:06 PM
16 الثلاثاء2027-02-235:01 AM6:28 AM12:08 PM3:23 PM5:49 PM7:07 PM
17 الأربعاء2027-02-245:00 AM6:27 AM12:08 PM3:23 PM5:50 PM7:08 PM
18 الخميس2027-02-254:59 AM6:26 AM12:08 PM3:24 PM5:51 PM7:08 PM
19 الجمعة2027-02-264:58 AM6:25 AM12:08 PM3:24 PM5:52 PM7:09 PM
20 السبت2027-02-274:57 AM6:24 AM12:08 PM3:24 PM5:52 PM7:10 PM
21 الأحد2027-02-284:56 AM6:23 AM12:08 PM3:25 PM5:53 PM7:10 PM
22 الاثنين2027-03-014:55 AM6:21 AM12:07 PM3:25 PM5:54 PM7:11 PM
23 الثلاثاء2027-03-024:54 AM6:20 AM12:07 PM3:26 PM5:54 PM7:12 PM
24 الأربعاء2027-03-034:53 AM6:19 AM12:07 PM3:26 PM5:55 PM7:12 PM
25 الخميس2027-03-044:52 AM6:18 AM12:07 PM3:26 PM5:56 PM7:13 PM
26 الجمعة2027-03-054:51 AM6:17 AM12:07 PM3:26 PM5:56 PM7:14 PM
27 السبت2027-03-064:50 AM6:16 AM12:06 PM3:27 PM5:57 PM7:14 PM
28 الأحد2027-03-074:48 AM6:15 AM12:06 PM3:27 PM5:58 PM7:15 PM
29 الاثنين2027-03-084:47 AM6:14 AM12:06 PM3:27 PM5:58 PM7:16 PM


 

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