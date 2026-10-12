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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رسميًا| اليوم غرة جمادى الأولى.. كم يومًا يفصلنا عن شهر رمضان المبارك

رمضان
رمضان
قسم الخدمات

​​أعلنت دار الإفتاء المصرية رسمياً أن اليوم الإثنين الموافق 12 أكتوبر 2026 هو أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريًا، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال شرعياً من خلال اللجان الشرعية المنتشرة في أنحاء الجمهورية. 

ومع إطلاق إشارة البدء لهذا الشهر الهجري الجديد، تتجه أنظار وقلوب المسلمين نحو العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المعظم.  

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​تفاصيل إعلان دار الإفتاء

و​تأكيداً لنتائج اللجان الشرعية والرصد البصري، أعلنت دار الإفتاء أن اليوم الإثنين هو غرة شهر جمادى الأولى 1448هـ، مقدمة التهنئة للشعب المصري ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية والمسلمين كافة، داعية الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات.  

​العد التنازلي لشهر رمضان المبارك

و​بدخول شهر جمادى الأولى اليوم، يدخل العد التنازلي لشهر الصيام مرحلة جديدة وحاسمة؛ حيث يفصلنا عن شهر رمضان المبارك نحو 5 أشهر هجرية (تضم جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، وشعبان)، ما يعادل قرابة 150 يومًا وصولاً إلى منتصف مارس المقبل وفق التقديرات الحسابية المبدئية لحين استطلاع هلال شعبان ورمضان في حينه.  

موعد شهر رمضان 2027

​النفحات الإيمانية والاستعداد المبكر

و​يمثل إعلان غرة جمادى الأولى محطة محورية للتذكير بقرب مواسم الطاعات، حيث يبدأ الكثير من المواطنين في الترتيب المبكر للموسم الرمضاني، سواء على صعيد الاستعدادات المعيشية أو التخطيط الروحي والبرامج العبادية، استثماراً للنفحات الإيمانية التي تتوالى تباعاً مع تعاقب الشهور القادمة.  

​ظاهرة القرن الكونية

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كما ​تتجه أنظار علماء الفلك ومهتمين السياحة العلمية حول العالم نحو مصر، التي تستعد لاستقبال واحدة من أهم وأندر الظواهر الفلكية في القرن الحادي والعشرين؛ وهي الكسوف الكلي للشمس المقرر في 2 أغسطس 2027. 

وهو الحدث الذي ينتظره الملايين لما يمثله من لوحة كونية فريدة تخلب الألالب وتحول النهار إلى ليل لعدة دقائق.  

​موعد الاستحقاق الكوني وتفاصيل الظاهرة

و​وفقاً للجداول الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ستبدأ مراحل الكسوف يوم الإثنين 2 أغسطس 2027، حيث يمر مسار الكسوف الكلي عبر مناطق واسعة من الأراضي المصرية. 

بعد غد.. كسوف جزئي للشمس بالتزامن مع نهاية شهر رمضان ولن يرى في مصر والمنطقة العربية

ويبدأ الحدث ككسوف جزئي في حدود الساعة الحادية عشرة صباحاً، ليبلغ ذروته الكلية في منتصف النهار وتحديداً بعد الظهر.  

​الأقصر في صدارة المدن العالمية.. أطول فترة ظلام

و​تكتسب مصر أهمية استثنائية خلال هذا الحدث لأن مدينة الأقصر وبعض مناطق جنوب ووسط البلاد تقع في قلب مركز مسار الكسوف. 

وتشير التقديرات الفلكية إلى أن مدة الكسوف الكلي في الأقصر ستستغرق نحو 6 دقائق و22 ثانية، وهي من أطول فترات الكسوف الكلي تسجيلاً في التاريخ الحديث، مما يجعلها قبلة رئيسية لعلماء الفلك والسياح من مختلف قارات العالم.

هلال شهر رمضان

​إلى جانب الأقصر، تشهد واحة سيوة ومناطق أخرى من جنوب مصر ظروفا مثالية للمشاهدة مع نسب صفاء جوي عالية، بينما تشهد العاصمة المصرية القاهرة وباقي المحافظات كسوفاً جزئياً مميزاً يغطي نسبة كبيرة من قرص الشمس.

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