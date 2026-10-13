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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

على طريقة واقعة الواحات..سياره ملاكي فاميه يقودها 4 شباب تطارد فتاة بالطريق العام بالمحلة

رجال الشرطة بالمحلة
رجال الشرطة بالمحلة
المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من القاء القبض علي قائد سيارة ملاكي ماركة بيجو عقب مطاردته سيدة في اوائل العقد الرابع من عمرها بطول شارع البحر الرئيسي وتسببه في الحاق اصاباتها  باجبارها علي اصطدامها برصيف بطريق "طنطا _ المحلة " بالقرب من البوابة الثالثة بمدخل المدينة العمالية .

تحرك أمني عاجل 

كما وجهت النيابة العامة بناءا علي توجيهات من المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية بفتح باب التحقيق في الواقعة وحجز المتهم علي ذمة التحقيقات لمدة 24 ساعة .

تحقيقات النيابة العامة 

وكانت السيدة "راندا عزت"34 سنة تقدمت ببلاغ رسمي بقسم شرطة ثان المحلة تتهم 4 شباب يستقلون سيارة ماركة بيجو كحولي اللون بمطاردتها بطول شارع البحر بداية من شارع شكري القوتلي حتي مدخل المدينة العمالية بمنطقة البوابة الثالثة لمسافة تصل الي 4 كيلو مترات وتعريض حياتها للخطر الموت باجبارها علي الاصطدام برصيف الطريق وانحراف سيارتها والحاق اصابتها بالوجه والجمجمه وأماكن متفرقة من جسدها حسب التقارير الطبية الواردة بمستشفي المحلة العام. 

استغاثة الفتاة الضحية 


وأفادت الفتاة خلال تحقيقات النيابة العامة وبلاغها الرسمي ان الشباب الهارب  ينتمون للأسر وعائلات مرموقة ولهم سلطات خاصة مشيرة بقولها:"انا عاوزه حقي القانون وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا أحد فوق القانون وبناشد رئيس الجمهورية وكل جهات التحقيق بمحاسبه من حاول إنهاء حياتي ومعاكستي بطريق العام" .

مناشدة جهات التحقيق 


الجدير بالذكر أن اسرة الفتاة الضحية ناشدت جهات التحقيق بمكتب النائب العام ووزارة الداخلية بسرعة ضبط باقي الجناة وعرضهم علي جهات التحقيق تحقيقا للقصاص العادل قانونيا  .

اخبار محافظة الغربية مطاردة فتاة سيارة ملاكي إصابات السيدة بشارع البحر المحلة

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