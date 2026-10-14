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تحالف دعم الشرعية: ‏اعتراض وتدمير صاروخ كروز بمحافظة الخرج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحالف دعم الشرعية: ‏اعتراض وتدمير صاروخ كروز بمحافظة الخرج

اللواء الركن المالكي، متحدث التحالف العربي
اللواء الركن المالكي، متحدث التحالف العربي
خاطر عبادة

أعلن المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن المالكي، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ مجنح (كروز) بمحافظة الخرج.

اعتراض صواريخ في عدة مدن سعودية

وقبل قليل، أعلن التحالف اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة الظهران، مؤكداً سقوط أجزاء من شظايا الاعتراض بمنطقة سكنية في الظهران وجارٍ مباشرة الموقع.

كما أكد التحالف اعتراض صاروخ باليستي آخر أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه حرض.

وأعلن الدفاع المدني السعودي عن زوال الخطر عن محافظتي وادي الدواسر والسليل، بعد تفعيل الإنذار المبكر جراء رصد صواريخ ومسيرات قادمة من اليمن.

كما أفاد لاحقاً إطلاق تنبيه بزوال الخطر عن مدينة الرياض، بعد سلسلة من الإنذارات والاعتراضات التي شهدتها العاصمة.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض مسيّرة في منطقة الرياض، واعتراض صاروخ كروز في المنطقة ذاتها.

وأكد التحالف في بيانات متتالية اعتراض مسيرتين في منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية، واعتراض 3 صواريخ كروز في المنطقتين.

وأشار التحالف إلى سماع صوت اعتراض لتهديد جوي معادٍ في سماء الرياض، بالتزامن مع إطلاق إنذار بشأن تهديد جوي معادٍ في العاصمة.

4 إصابات جراء سقوط شظايا صاروخين بالرياض

وأعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الأربعاء، عن سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخين من نوع كروز في مدينة الرياض، أسفرت عن 4 إصابات وأضرار مادية محدودة في 15 منزلاً سكنياً.

وأوضح الدفاع المدني أن المصابين هم امرأتان ورجل وطفل، جراء سقوط شظايا اعتراض الصاروخين اللذين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وأكد البيان أنه قد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

استهداف مبنى لشركة أرامكو في الظهران

كشف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأنه تم استهداف أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية مساء الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، ما أسفر عن نشوب حريق محدود.
وأوضح المصدر، وفقا لقناة العربية السعودية، أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا عدم وقوع أي إصابات أو وفيات، وفقًا لما نقلته وزارة الطاقة.

تحالف دعم الشرعية السعودية الخرج اعتراض صاروخ كروز

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