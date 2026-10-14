نجاة مصري وفقدان آخر .. الكشف عن هويات طاقم السفينة الغارقة قبالة السواحل البلغارية بالأسماء

غرقت السفينة HS DIGNITY قبالة السواحل البلغارية، وعلى متنها 16 بحاراً بينهم مصريان و14 سورياً، إثر تعرضها لهجوم بطائرة مسيّرة وقاربين مفخخين، وفق ما أعلنته نقابة الضباط البحريين.

وقال مسؤولون بلغاريون إن الحادث وقع أمس الثلاثاء بعد استهداف سفينتي شحن بمسيّرات خلال الليل، إحداهما غرقت قبالة ساحل قرية كرابيتس، وحددتها وسائل إعلام بلغارية باسم سفينة الشحن "آزوف كونكورد".

نجاة 5 بحارة بينهم مصري واستمرار البحث عن المفقودين

وأوضحت نقابة الضباط البحريين أن جهود البحث والإنقاذ أسفرت حتى الآن عن إنقاذ 5 من أفراد الطاقم، بينهم ضابط أول مصري، فيما تتواصل عمليات البحث عن 11 مفقوداً، أحدهم مصري.

وشارك في عمليات البحث 6 مراكب ومروحيتان، بالتنسيق مع مالك السفينة السوري والنقابة السورية لمتابعة تطورات الحادث.

أسماء الناجين

وبحسب النقابة، ضمت قائمة الناجين:

• أشرف ممدوح: كبير الضباط، مصري الجنسية

• حسن عدنان: كبير المهندسين، سوري الجنسية

• رامي مصري: المهندس الثاني، سوري الجنسية

• أحمد حمادة: بحري، سوري الجنسية

• حمزة طه: بحري، سوري الجنسية

فيما لا يزال مصير بحار مصري آخر مجهولاً ضمن المفقودين.

حادثة ثانية وردود دولية

وأشار المسؤولون البلغاريون إلى إصابة سفينة ثانية هي "تشيلسي 3" التي ترفع علم مالطا بثلاث طائرات مسيرة خلال الليلة ذاتها، وتم إنقاذ جميع أفراد طاقمها المكون من سبعة أوكرانيين وثمانية أذربيجانيين دون إصابات خطيرة.

ولم تتهم بلغاريا روسيا صراحة بتنفيذ الهجمات، لكن رئيس الوزراء رومين راديف قال إن نتائجها "تخدم الاتحاد الروسي"، فيما استدعت صوفيا السفير الروسي.

من جانبها، نددت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بالهجمات. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "أصبح البحر الأسود جبهة أخرى لتصعيد الحرب الروسية في أوكرانيا. وينبغي محاسبة المسؤولين".

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها: "الضربة تثبت مرة أخرى تجاهل موسكو المتعمد لأرواح المدنيين.. البحر الأسود شريان حياة للأمن الغذائي العالمي. روسيا تهاجمه لتحويل الجوع لسلاح واحتجاز العالم رهينة".

وتأتي الحادثة بعد أسبوع من فقدان 9 بحارة سوريين وبحار مصري إثر غرق سفينة أخرى بعد إصابتها بمسيّرات في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا بالبحر الأسود، في وقت ينجرف فيه الشحن بالبحر الأسود إلى أتون الحرب.