مأساة تلاميذ عزبة سمعان بالفيوم..وفاة تلميذ وحيد لوالديه وإجراء جراحات عاجلة لـ3 مصابين وحالة حرجة تهدد حياة آخر

تتصاعد حالة القلق بين أسر تلاميذ حادث انقلاب التوك توك بعزبة سمعان التابعة لقرية نقاليفة بمركز سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، مع استمرار تلقي المصابين الرعاية الطبية داخل مستشفى التأمين الصحي ومستشفى الفيوم العام، وسط إصابات خطيرة وعمليات جراحية عاجلة لإنقاذ المصابين، فيما خيّم الحزن على أسرة التلميذ يوسف محمود سيد، البالغ من العمر 9 سنوات، الذي فارق الحياة في الحادث.



14 تلميذا بمستشفى التأمين واثنان بالعام

وتضم مستشفى التأمين الصحي 14 تلميذا من المصابين في الحادث، فيما يوجد تلميذان آخران بمستشفى الفيوم العام، وجميع إعمار التلاميذ بين 6 سنين ل 9 سنين و تواصل الفرق الطبية متابعة الحالات وتقديم الرعاية اللازمة وفقًا لطبيعة الإصابات.

وكشف ل "صدي البلد "أحد أهالي التلاميذ عن إصابة 6 تلاميذ من أسرة واحدة في حادث قرية نقاليفة، في واقعة تعكس حجم المأساة التي تعيشها الأسر المتضررة، مع ترقب ذوي المصابين لتطورات حالتهم الصحية والاطمئنان على أبنائهم.

وأضاف أحد اهالي التلاميذ في تصريح خاص ل " صدي البلد" عن خضوع 3 تلاميذ لعمليات جراحية فور وصولهم إلى مستشفى التأمين الصحي، فيما يوجد 3 تلاميذ في حالات حرجة داخل المستشفى، إلى جانب تلميذ آخر في حالة حرجة بمستشفى الفيوم العام وأن جميع التلاميذ اصابتهم بالرأس نتيجة الحادث.



إصابات خطيرة بالرأس بعد انقلاب التروسيكل

وتتركز غالبية الإصابات في منطقة الرأس، نتيجة ارتطام رؤوس التلاميذ بالأسفلت عقب انقلاب التروسيكل وهو ما استدعى التدخل الطبي العاجل لعدد من الحالات، وسط ترقب أسر المصابين للاطمئنان على أبنائهم ومعرفة تطورات حالتهم الصحية..



يوسف رحل قبل عودة والده من السعودية

وتبقى قصة يوسف محمود سيد، صاحب التسع سنوات، الأكثر إيلامًا في تفاصيل الحادث، إذ كان الابن الوحيد لوالديه، بعد رحلة علاجية تكبدت خلالها الأسرة نحو 300 ألف جنيه، بحسب المعلومات الواردة من أسرته، حتى يتمكن والده من الإنجاب وكان والد يوسف يعمل بالمملكة العربية السعودية، وغادر مصر قبل نحو 10 أيام فقط، قبل أن يتلقى نبأ وفاة ابنه عقب الحادث، ليتجه حاليا من السعودية إلى مصر لحضور دفن جثمان نجله.



تلميذ بين الحياة والموت وله 5 شقيقات

وفي مستشفى الفيوم العام، يرقد تلميذ في حالة حرجة، وهو الأخ الوحيد لخمس شقيقات، بينما تعيش أسرته ساعات عصيبة في انتظار تحسن حالته، وسط دعوات الأهالي بالشفاء العاجل للمصابين والرحمة للمتوفى، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.