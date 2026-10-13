محافظ الفيوم يوجه بحصر جميع أراضي أملاك الدولة وتسريع إجراءات التقنين

عقد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم اجتماعا موسعا مع رؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية ومسؤولي المتغيرات المكانية وأملاك الدولة لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي الدولة ومعدلات الإنجاز وسبل تسريع الإجراءات للحفاظ على حقوق الدولة وتقنين أوضاع المواطنين الجادين جاء الاجتماع بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام للمحافظة واللواء هشام عبدالسميع الشيمي السكرتير العام المساعد وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.



تسريع فحص الطلبات وإزالة المعوقات

وتابع المحافظ نسب الإنجاز بمختلف مراكز المحافظة ورصد المشكلات التي تعوق إنهاء بعض الملفات موجها بالتعامل الفوري مع المعوقات وتعزيز التنسيق بين إدارة أملاك الدولة والمنظومة الإلكترونية للتقنين ورؤساء مجالس المدن وشدد غنيم على تكثيف جهود فحص طلبات التقنين واستيفاء المستندات المطلوبة وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت مع تذليل العقبات أمام المواطنين الجادين وحث المواطنين على التقدم بطلبات التقنين عبر المنصة الإلكترونية.