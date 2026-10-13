ضبط شخص بالفيوم لإدارته صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الألعاب النارية

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نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالفيوم؛ لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الألعاب النارية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد أكدت قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادي.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم)، وضبط بحوزته كمية من الألعاب النارية، وأدوات تستخدم في التصنيع، وهاتف محمول .. وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بإدارته الصفحة المشار إليها للترويج لبيع الألعاب النارية المضبوطة بحوزته؛ لتحقيق أرباح مالية .. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.