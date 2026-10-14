سفيرة مصر في رواندا: الجالية المصرية حريصة على مساندة الزمالك أمام الجيش الرواندي

كشفت السفيرة حنان شاهين، سفيرة مصر في رواندا، عن الظروف الجوية المتوقعة خلال مباراة الزمالك والجيش الرواندي، المقرر إقامتها بالعاصمة كيجالي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك خلال تصريحاتها مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E.

وأوضحت السفيرة أن درجات الحرارة المتوقعة خلال المباراة ستصل إلى 26 درجة مئوية، مع احتمالية هطول الأمطار أثناء اللقاء، مشيرة إلى وجود نقص في الأكسجين، وهو ما قد يمثل تحديًا للاعبين.

وأضافت أن الجالية المصرية في رواندا حريصة للغاية على حضور المباراة، ومساندة الزمالك خلال المواجهة المُرتقبة.