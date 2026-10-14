قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حسن: الحكمة تقتضي احتواء أزمة التوأم والصحفيين بالحوار
رقم قياسي .. إيران تهاجم 6 ناقلات نفط في يوم واحد
فين الدليل .. عادل عبد الرحمن يُدافع عن الحكام الأجانب: لماذا يُجاملون الأهلي؟
أفضل الفواكه لإنقاص الوزن .. تعرّف على كمية السكر والسعرات في كل نوع
أحمد صالح يثير الجدل بتصريحات نارية عن تحكيم الزمالك واتحاد الكرة
كيف أعرف أن الله قد تاب عليّ؟ .. علي جمعة يوضح
بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
سفيرة مصر في رواندا: الجالية المصرية حريصة على مساندة الزمالك أمام الجيش الرواندي
ترامب: سنلقن إيران درسا قاسيا فقد نفد صبرنا عليها.. وسنتخذ قرار قريبًا جدًا
«أبو زهرة»: لن نسمح بزعزعة استقرار منتخب مصر.. وصلاح وحسام حسن ركيزتان أساسيتان
أشرف داري في صدارة خيارات دفاع الأهلي .. ووائل جمعة يدعمه بقوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رقم قياسي .. إيران تهاجم 6 ناقلات نفط في يوم واحد

إيران تكثف هجماتها على ناقلات النفط بمضيق هرمز
إيران تكثف هجماتها على ناقلات النفط بمضيق هرمز
خاطر عبادة

كثفت إيران هجماتها على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز، واستهدفت 6 سفن تجارية في الممر المائي وحوله يوم الأحد، وهو رقم قياسي في يوم واحد، وذلك في إطار محاولتها لإعادة فرض سيطرتها على أهم ممر نفطي استراتيجي في العالم، وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية.

وحذر علي رضا أوزمائي، القائد البحري للحرس الثوري الإسلامي، من أن أي سفينة تقوم بإيقاف تشغيل أنظمة الملاحة والتعرف عليها في المضيق ستُعامل على أنها "معادية" وسيتم التعامل معها "بحزم وحسم".

وقال محسن رضائي، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن الحرس الثوري الإيراني كان يهاجم السفن ليلاً.

وأضاف للتلفزيون الرسمي: "نستهدف خمسة أو ستة من هذه المواقع كل ليلة. هرمز تحت سيطرة الجمهورية الإسلامية".

كما زعم أن الولايات المتحدة تستخدم قوارب صغيرة لتهريب النفط الإيراني إلى ناقلات أكبر في عرض البحر.


وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء في طهران، أعلن الجيش والبحرية الإيرانية في بيان أن "ناقلة نفط مخالفة" اشتعلت فيها النيران شرق مضيق هرمز.

وجاء في بيان صادر عن البحرية التابعة للجيش أنها رصدت "ناقلة نفط مخالفة، والتي تعرضت للتلف واشتعلت فيها النيران أثناء عبورها المنطقة الواقعة شرق مضيق هرمز، وذلك بعد إيقاف تشغيل أنظمة التتبع الخاصة بها ومحاولتها المرور عبر المنطقة المحظورة".
تُعد الحملة البحرية جبهة واحدة ضمن حشد أوسع نطاقاً، حيث تشير التقارير إلى أن إيران تعزز دفاعاتها، وتحشد الموالين لها، وتهدد برد أوسع وأكثر قسوة ضد الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.

وتستعد إيران لمواجهة غارات جوية أمريكية محتملة بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر ، وسط تكهنات بأن ترامب متردد في المخاطرة بالتبعات السياسية لتصعيد الحرب قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي حللها معهد العلوم والأمن الدولي وجود حواجز ترابية أُقيمت حول موقعي بيك آكس ماونتن وناتانز النوويين.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن ثلاث ناقلات نفط عملاقة تعرضت للهجوم منذ يوم الأحد.

أفادت القوات أن ناقلة نفط تحمل 750 ألف برميل من النفط الخام تجاهلت تحذيرات الحرس الثوري الإيراني وحاولت المرور عبر طريق غير مصرح به من قبل إيران. ثم اصطدمت بلغم بحري واشتعلت فيها النيران.

واصطدمت قنبلة ثانية بلغم في المضيق الجنوبي، واشتعلت النيران في قنبلة ثالثة كانت قد أوقفت نظام الملاحة الخاص بها بعد تعرضها للضرب صباح يوم الاثنين.
وأفادت عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ثلاث سفن تجارية على الأقل تعرضت لهجوم في المضيق وحوله خلال عطلة نهاية الأسبوع، من بينها ناقلة نفط كانت تحاول مغادرة الممر المائي وسفينة حاويات كانت تدخله. وأضافت مساء الثلاثاء أن سفينة حاويات أخرى تعرضت لاحقًا لهجوم بمقذوف مجهول.

أشعلت طائرة مسيرة النار في ناقلة النفط الإماراتية "بترو دولفين" بالقرب من سلطنة عمان يوم الأحد، مما أسفر عن فقدان بحارين هنديين.


وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الأمن لن يعود "طالما استمرت أمريكا في الحصار البحري والاقتصادي لإيران".

وفي سخرية من ترامب بشأن صفقة مزعومة لشراء الديزل الروسي ، تساءل: "إذا كان مضيق هرمز مفتوحاً، فلماذا تواصلت الولايات المتحدة مع روسيا للحصول على الوقود؟"

وأضاف أن طهران توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن ممر آمن مؤقت لحركة المرور التجارية.

وقال حسين محبيم، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، إنه ينتظر "معركة نهائية".

استهداف ناقلات النفط إيران مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات.. الأرصاد تُعلن موعد وصول المنخفض الجوي

حالة الطقس غدا

منخفض جوي يضرب مصر.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات من الأرصاد

حالة الطقس لمدة 3 أيام

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس غداً وموعد بدء الشتاء

الكشف عن بقايا تمثالين ملكيين ضخمين

تاريخ يبعث من جديد.. الكشف عن بقايا تمثالين ضخمين يعود أحدهما لرمسيس الثاني

رجال الشرطة بالمحلة

على طريقة واقعة الواحات..سياره ملاكي فاميه يقودها 4 شباب تطارد فتاة بالطريق العام بالمحلة

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

عبد الله السعيد

الأزمة المالية السبب.. عبد الله السعيد: سعيت للانضمام إلى الزمالك قبل إتمام الصفقة بـ3 سنوات

هجمات علي الحوثيين

الرد القاسي بدأ.. تركي آل الشيخ: بداية دفع الثمن بعد الهجمات على المملكة

ترشيحاتنا

عمر مرموش

عقوبة تلاحق عمر مرموش في إنجلترا بسبب سيارة فارهة.. كم يبلغ سعرها؟

بركان مدفون

بركان مدفون يكشف سرًا غامضًا يعود إلى 4.2 مليارات عام.. ماذا حدث؟

زيادة ارتداء الأطفال للنظارات.. هل الشاشات السبب؟ 7 علامات تكشف ضعف النظر

هل الشاشات سبب زيادة ارتداء الأطفال للنظارات؟.. 7 علامات تكشف ضعف النظر

بالصور

أفضل الفواكه لإنقاص الوزن .. تعرّف على كمية السكر والسعرات في كل نوع

الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن
الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن
الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن

سيرين عبد النور بإطلالة كاجوال أنيقة تبرز جمالها الطبيعي .. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية بالصلصة .. سر التماسك ومنع تفككها أثناء القلي

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية
طريقة عمل كفتة الأرز المصرية
طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الرمان يوميًا؟ .. عناصر غذائية

فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه
فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه
فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه

فيديو

سيارة مي عمر

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد