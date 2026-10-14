رقم قياسي .. إيران تهاجم 6 ناقلات نفط في يوم واحد

كثفت إيران هجماتها على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز، واستهدفت 6 سفن تجارية في الممر المائي وحوله يوم الأحد، وهو رقم قياسي في يوم واحد، وذلك في إطار محاولتها لإعادة فرض سيطرتها على أهم ممر نفطي استراتيجي في العالم، وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية.

وحذر علي رضا أوزمائي، القائد البحري للحرس الثوري الإسلامي، من أن أي سفينة تقوم بإيقاف تشغيل أنظمة الملاحة والتعرف عليها في المضيق ستُعامل على أنها "معادية" وسيتم التعامل معها "بحزم وحسم".

وقال محسن رضائي، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن الحرس الثوري الإيراني كان يهاجم السفن ليلاً.

وأضاف للتلفزيون الرسمي: "نستهدف خمسة أو ستة من هذه المواقع كل ليلة. هرمز تحت سيطرة الجمهورية الإسلامية".

كما زعم أن الولايات المتحدة تستخدم قوارب صغيرة لتهريب النفط الإيراني إلى ناقلات أكبر في عرض البحر.



وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء في طهران، أعلن الجيش والبحرية الإيرانية في بيان أن "ناقلة نفط مخالفة" اشتعلت فيها النيران شرق مضيق هرمز.

وجاء في بيان صادر عن البحرية التابعة للجيش أنها رصدت "ناقلة نفط مخالفة، والتي تعرضت للتلف واشتعلت فيها النيران أثناء عبورها المنطقة الواقعة شرق مضيق هرمز، وذلك بعد إيقاف تشغيل أنظمة التتبع الخاصة بها ومحاولتها المرور عبر المنطقة المحظورة".

تُعد الحملة البحرية جبهة واحدة ضمن حشد أوسع نطاقاً، حيث تشير التقارير إلى أن إيران تعزز دفاعاتها، وتحشد الموالين لها، وتهدد برد أوسع وأكثر قسوة ضد الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.

وتستعد إيران لمواجهة غارات جوية أمريكية محتملة بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر ، وسط تكهنات بأن ترامب متردد في المخاطرة بالتبعات السياسية لتصعيد الحرب قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي حللها معهد العلوم والأمن الدولي وجود حواجز ترابية أُقيمت حول موقعي بيك آكس ماونتن وناتانز النوويين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن ثلاث ناقلات نفط عملاقة تعرضت للهجوم منذ يوم الأحد.

أفادت القوات أن ناقلة نفط تحمل 750 ألف برميل من النفط الخام تجاهلت تحذيرات الحرس الثوري الإيراني وحاولت المرور عبر طريق غير مصرح به من قبل إيران. ثم اصطدمت بلغم بحري واشتعلت فيها النيران.

واصطدمت قنبلة ثانية بلغم في المضيق الجنوبي، واشتعلت النيران في قنبلة ثالثة كانت قد أوقفت نظام الملاحة الخاص بها بعد تعرضها للضرب صباح يوم الاثنين.

وأفادت عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ثلاث سفن تجارية على الأقل تعرضت لهجوم في المضيق وحوله خلال عطلة نهاية الأسبوع، من بينها ناقلة نفط كانت تحاول مغادرة الممر المائي وسفينة حاويات كانت تدخله. وأضافت مساء الثلاثاء أن سفينة حاويات أخرى تعرضت لاحقًا لهجوم بمقذوف مجهول.

أشعلت طائرة مسيرة النار في ناقلة النفط الإماراتية "بترو دولفين" بالقرب من سلطنة عمان يوم الأحد، مما أسفر عن فقدان بحارين هنديين.



وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الأمن لن يعود "طالما استمرت أمريكا في الحصار البحري والاقتصادي لإيران".

وفي سخرية من ترامب بشأن صفقة مزعومة لشراء الديزل الروسي ، تساءل: "إذا كان مضيق هرمز مفتوحاً، فلماذا تواصلت الولايات المتحدة مع روسيا للحصول على الوقود؟"

وأضاف أن طهران توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن ممر آمن مؤقت لحركة المرور التجارية.

وقال حسين محبيم، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، إنه ينتظر "معركة نهائية".