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«هانز فليك» ينتقد لاعبي برشلونة رغم الرباعية الأوروبية ويُشيد بـ«لامين يامال»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«هانز فليك» ينتقد لاعبي برشلونة رغم الرباعية الأوروبية ويُشيد بـ«لامين يامال»

فليك
فليك
إسراء أشرف

خرج الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، بعدة رسائل عقب الانتصار العريض على جالطة سراي بنتيجة 4-1 في دوري أبطال أوروبا، فبينما أعرب عن رضاه عن النتيجة، طالب لاعبيه بمزيد من الدقة في التعامل مع الفرص، وخص النجم الشاب لامين يامال بإشادة لافتة.

وتمكن برشلونة من حسم المواجهة لصالحه على ملعب "علي سامي ين"، ليحقق انتصاره الثاني تواليًا في البطولة ويرفع رصيده إلى 6 نقاط، متصدرًا الترتيب مؤقتًا بفارق الأهداف عن آرسنال وسبورتنج لشبونة.

وفي حديثه عقب اللقاء، نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات فليك، الذي أكد أن فريقه قدم مستوى جيدًا في الشوط الأول، لكنه أشار إلى أن تسجيل جالطة سراي من فرصته المتاحة وضع برشلونة أمام تحدٍ تطلب منه رد فعل سريعًا.

وقال المدرب الألماني: "نحن سعداء للغاية بالنتيجة. لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول أيضًا، وحصل المنافس على فرصة واحدة وسجل منها، لكننا نجحنا في العودة، وكان ذلك مهمًا للغاية".

فليك يطالب لاعبيه بمزيد من التركيز

ورغم الفوز بفارق ثلاثة أهداف، لم يخفِ فليك وجود جوانب تحتاج إلى التطوير، معتبرًا أن بعض قرارات لاعبيه في الثلث الهجومي الأخير لم تكن على المستوى المطلوب، وهو ما قد يحرم الفريق من استثمار الفرص بصورة أفضل في المباريات الكبرى.

وأوضح: "أعتقد أننا عندما نقدم أداءً جيدًا في دوري أبطال أوروبا، فإننا لا نتخذ القرارات الصحيحة في بعض المواقف بالثلث الأخير من الملعب، وهذا أمر يجب تحسينه. اللعب في هذا الملعب، وسط هذه الأجواء الجماهيرية، لم يكن سهلًا، لكنني سعيد جدًا".

لامين يامال يحظى بإشادة خاصة

وفي المقابل، دافع فليك عن لامين يامال، رغم عدم تسجيله في المباراة، مشددًا على أن تأثير اللاعب الشاب لا يقتصر على هز الشباك، بعدما لعب دورًا مهمًا في صناعة الأهداف خلال المواجهة.

وقال المدرب بشأن نجمه: "لامين لم يسجل اليوم، لكنه قدم التمريرة الأخيرة في هدفين، وكان ممتازًا. إنه لاعب مذهل ومهم للغاية بالنسبة لنا".

كما أوضح فليك سبب الإبقاء على يامال داخل الملعب حتى نهاية المباراة، مؤكدًا جاهزيته البدنية وأهميته في منظومة الفريق، قائلًا: "إنه جاهز بدنيًا، لاعب مهم، ومن الجيد أن يكون موجودًا على أرض الملعب".

ماذا قال فليك عن غرفة الملابس؟

وعن الحديث الذي دار بين اللاعبين والجهاز الفني خلال الاستراحة بين الشوطين، فضّل المدرب الألماني الاحتفاظ بتفاصيله بعيدًا عن وسائل الإعلام، مكتفيًا بالقول: "سيبقى ذلك داخل غرفة الملابس".

وبهذا الانتصار، عزز برشلونة بدايته في دوري أبطال أوروبا، لكن تصريحات فليك أوضحت أن النتيجة الكبيرة لم تمنعه من التركيز على التفاصيل التي يرى ضرورة تحسينها، في الوقت الذي يواصل فيه الاعتماد على لامين يامال بوصفه أحد العناصر المؤثرة في مشروع الفريق.

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