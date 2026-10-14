طريقة عمل كفتة الأرز المصرية بالصلصة .. سر التماسك ومنع تفككها أثناء القلي

تُعد طريقة عمل كفتة الأرز من الوصفات المصرية الشهيرة التي تحظى بشعبية كبيرة على موائد الغداء، بفضل مذاقها المميز ومكوناتها البسيطة التي تجمع بين اللحم المفروم والأرز والخضراوات الطازجة والتوابل. ويمكن تقديم كفتة الأرز مقلية أو مطهية في صلصة الطماطم، للحصول على وجبة شهية تناسب جميع أفراد الأسرة.

وتبحث كثير من ربات البيوت عن سر نجاح كفتة الأرز والحفاظ على تماسكها أثناء القلي، دون أن تتفكك أو يتغير شكلها، وهو ما يعتمد على ضبط مكونات الخليط وطريقة طحنه وتشكيله، إلى جانب اتباع خطوات التسوية الصحيحة.

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

مكونات كفتة الأرز المصرية:

لتحضير كفتة الأرز في المنزل بمذاق شهي وقوام متماسك، تحتاجين إلى المكونات التالية:

نصف كيلو من اللحم المفروم.

250 جرامًا من الأرز المصري.

حزمة صغيرة من الشبت.

حزمة صغيرة من البقدونس.

حزمة صغيرة من الكزبرة الخضراء.

بصلة متوسطة الحجم.

4 فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

زيت للقلي.

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

مكونات صلصة الطماطم لكفتة الأرز:

لتحضير صلصة غنية بالنكهة وتمنح الكفتة مذاقًا مميزًا، جهزي المكونات التالية:

كوبان من عصير الطماطم.

بصلة صغيرة مفرومة.

فصان من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة من الكمون.

ملعقة أو ملعقتان من الزيت.

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

طريقة عمل كفتة الأرز خطوة بخطوة

ـ تجهيز الأرز: اغسلي الأرز المصري جيدًا، ثم صفيه من الماء واتركيه حتى يتخلص من الرطوبة الزائدة، وبعد ذلك اطحنيه في مطحنة حتى يصبح ناعمًا نسبيًا، بما يساعد على امتزاجه بباقي المكونات.

ـ تحضير خليط الكفتة: ضعي اللحم المفروم والأرز المطحون والشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء والبصل والثوم في محضر الطعام، وابدئي في طحن المكونات حتى تتداخل جيدًا.

ـ إضافة التوابل: أضيفي الكمون والكزبرة الجافة والفلفل الأسود والملح حسب الرغبة، ثم واصلي الطحن حتى تحصلي على خليط متجانس ومتماسك، يسهل تشكيله إلى أصابع.

ـ تشكيل أصابع كفتة الأرز: بللي يديكِ بقليل من الماء أو الزيت، ثم شكلي الخليط إلى أصابع متوسطة الحجم، مع الحرص على أن تكون متقاربة في الحجم حتى تنضج بصورة متساوية.

ـ قلي كفتة الأرز: سخني الزيت في مقلاة عميقة، ثم أضيفي أصابع الكفتة على دفعات، واتركيها حتى تكتسب لونًا ذهبيًا وتنضج من الداخل. بعد ذلك، أخرجيها وضعيها على ورق المطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

ـ تحضير صلصة الطماطم: ضعي الزيت في قدر على النار، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل. أضيفي الثوم وقلبيه قليلًا، ثم ضعي صلصة الطماطم وعصير الطماطم والملح والفلفل الأسود والكمون.

ـ اتركي الصلصة على نار متوسطة حتى تتسبك ويصبح قوامها أكثر كثافة، مع التقليب من وقت لآخر.

ـ تسوية كفتة الأرز بالصلصة: أضيفي أصابع كفتة الأرز المقلية إلى صلصة الطماطم بعد أن تتسبك، وقلبي برفق حتى لا تتكسر الأصابع. اتركيها على نار هادئة عدة دقائق حتى تتشرب نكهة الصلصة وتكتمل تسويتها.

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

سر تماسك كفتة الأرز ومنع تفككها أثناء القلي

للحصول على كفتة أرز ناجحة تحتفظ بشكلها وقوامها، هناك مجموعة من النصائح التي تساعد على تجنب الأخطاء الشائعة أثناء التحضير:

ـ تصفية الأرز جيدًا: احرصي على التخلص من الماء الزائد قبل طحن الأرز، لأن الرطوبة الزائدة قد تجعل الخليط طريًا ويصعب تشكيله.

ـ طحن المكونات جيدًا: يساعد الطحن المتجانس على توزيع الأرز واللحم والخضراوات والتوابل بصورة متوازنة.

ـ تجنب إضافة الماء بكميات كبيرة: يجب أن يكون الخليط متماسكًا وقابلًا للتشكيل، وليس سائلًا أو شديد الليونة.

ـ اختبار قطعة صغيرة أولًا: اقلي قطعة واحدة قبل تشكيل الكمية بالكامل، للتأكد من تماسك الخليط أثناء القلي.

ـ عدم ازدحام المقلاة: اقلي أصابع الكفتة على دفعات حتى لا تنخفض حرارة الزيت بصورة كبيرة، ما قد يؤثر في القوام وامتصاص الزيت.

ـ إضافة الكفتة إلى الصلصة بعد تسبكها: يساعد ذلك على الحفاظ على شكل الأصابع، مع التقليب برفق لتجنب تكسيرها.

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

طريقة تقديم كفتة الأرز

تُقدم كفتة الأرز ساخنة بعد تسويتها في صلصة الطماطم، ويمكن تناولها إلى جانب الأرز الأبيض أو الخبز البلدي، مع طبق من السلطة الخضراء أو المخللات، لتصبح وجبة غداء مصرية شهية تناسب التجمعات العائلية.

وتظل كفتة الأرز من الوصفات المنزلية المفضلة التي يمكن تحضيرها بمكونات متوفرة، مع إمكانية تقديمها مقلية أو بالصلصة وفقًا للرغبة.