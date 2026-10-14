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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سيرين عبد النور بإطلالة كاجوال أنيقة تبرز جمالها الطبيعي .. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
آية التيجي

لفتت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة، عكست أسلوبها المميز في تنسيق الأزياء اليومية التي تجمع بين البساطة والأنوثة. واختارت النجمة إطلالة مريحة بلمسات عصرية، اعتمدت فيها على الألوان الهادئة والتفاصيل الناعمة التي أبرزت جمالها الطبيعي.

تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور 

وتؤكد هذه الإطلالة أن الأزياء البسيطة تظل من أبرز خيارات النجمات، خاصة عندما يتعلق الأمر بإطلالات النهار التي تجمع بين الراحة والأناقة بعيدًا عن المبالغة في التفاصيل.

التوب الأبيض يتصدر إطلالة سيرين عبد النور

اعتمدت سيرين عبد النور على توب أبيض بأكمام طويلة وقصة قريبة من الجسم، أبرز رشاقة قوامها ومنحها مظهرًا أنثويًا بسيطًا. وجاء التصميم بياقة واسعة نسبيًا، أضفت لمسة ناعمة على الإطلالة، مع خامة بدت مريحة وعملية ومناسبة للأجواء اليومية.

ونسقت النجمة التوب الأبيض مع بنطلون جينز باللون الأزرق، في اختيار كلاسيكي يجمع بين العصرية والعملية، ويمنح الإطلالة توازنًا لونيًا جذابًا.

ويُعد الجمع بين الأبيض والجينز الأزرق من أبرز التنسيقات التي لا تغيب عن عالم الموضة، إذ يمكن اعتماده بسهولة للحصول على مظهر أنيق يناسب المشاوير اليومية ومختلف المناسبات غير الرسمية.

شعر طويل مموج يبرز جمال سيرين عبد النور

على صعيد الجمال، اختارت سيرين عبد النور تسريحة شعر طويل باللون الأسود، مع تموجات واسعة وانسيابية أضفت كثافة وحيوية على خصلاتها. وانسدل شعرها على كتفيها بطريقة طبيعية، ليمنحها إطلالة أنثوية تتناغم مع بساطة ملابسها.

أما المكياج، فجاء ناعمًا وهادئًا، مع التركيز على إبراز ملامح الوجه والعينين، إلى جانب أحمر شفاه وردي بدرجة طبيعية عززت جمال ابتسامتها ومنحتها مظهرًا مشرقًا.

كما بدت الحواجب محددة بعناية، فيما أضفت اللمسات الخفيفة على البشرة إشراقة طبيعية، بعيدًا عن المكياج القوي أو الألوان الصاخبة.

سيرين عبد النور

إكسسوارات ناعمة تكمل أناقة الإطلالة

لم تحتاج إطلالة سيرين عبد النور إلى الكثير من الإكسسوارات، إذ اكتفت بلمسات بسيطة انسجمت مع الطابع العملي للملابس. وظهر عقد رقيق حول عنقها، أضاف تفصيلًا أنثويًا ناعمًا من دون أن يطغى على بساطة التوب الأبيض.

ويبرز هذا الاختيار أهمية اعتماد الإكسسوارات الهادئة عند تنسيق الملابس اليومية، خاصة عندما تكون الإطلالة قائمة على قطع أساسية وألوان كلاسيكية.

سيرين عبد النور تلهم محبات الموضة بإطلالات يومية بسيطة

تقدم إطلالة سيرين عبد النور مثالًا على كيفية تنسيق القطع الأساسية للحصول على مظهر عصري وأنيق بأقل قدر من التفاصيل. فالتوب الأبيض والجينز الأزرق والشعر المموج والمكياج الناعم عناصر يمكن الاستلهام منها لإطلالة يومية تجمع بين الراحة والأنوثة.

وتبقى أزياء سيرين عبد النور وإطلالاتها الكاجوال مصدر إلهام لمحبات الموضة الباحثات عن أفكار سهلة التطبيق، تثبت أن الأناقة لا ترتبط دائمًا بالتصاميم المعقدة، بل تكمن أحيانًا في حسن اختيار القطع وتنسيق الألوان والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة.

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