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مين هيحاسب على المناديل.. بسنت شوقي تبكي بعد مشاهدة مسلسل «كتالوج» لـ محمد فراج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مين هيحاسب على المناديل.. بسنت شوقي تبكي بعد مشاهدة مسلسل «كتالوج» لـ محمد فراج

بسنت شوقي
بسنت شوقي
علا محمد

شاركت الفنانة بسنت شوقي، صورة لها أثناء بكائها بعد مشاهدة مسلسل كتالوج، بطولة زوجها الفنان محمد فراج، والذي تم طرحه مؤخرًا على إحدى المنصات الإلكترونية.

ونشرت بسنت شوقي الصورة عبر حسابها عبر خاصية الاستوري على إنستغرام وعلقت قائلة: "الوضع بعد الفرجة على كتالوج مين هيحاسب بقى على المناديل".

وكان قد نشر الفنان صدقي صخر صورة تجمعه مع الفنان محمد فراج وأعلن فيها بداية عرض حلقات مسلسل “كتالوج” على منصة نتفلكس.

ويشارك صدقي في بطولة المسلسل، ويقوم بدور تامر الصديق المقرب ليوسف (محمد فراج) وشريكه في شركة الإعلانات الخاصة بهما، ومع وفاة زوجة يوسف (ريهام عبد الغفور) تتطور الأحداث.

مسلسل كتالوج بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، صدقي صخر، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، ريتال عبد العزيز، بسمة داود وهو من تأليف أيمن وتار، إخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج أحمد الجنايني.

وتعد أحدث أعمال صدقي صخر الفيلم القصير “قفلة” الذي يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي في دورته الـ37.

بسنت شوقي الفنانة بسنت شوقي مسلسل كتالوج محمد فراج مسلسل “كتالوج

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