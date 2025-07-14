بسنت شوقي ومحمد فراج يفاجئان الجمهور بكليب حسين الجسمي

طرح الفنان حسين الجسمي، أغنيتين وعُرضتا في قناته الرسمية في يوتيوب، وعبر جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، إلى جانب جميع المنصات المتخصصة في عرض وبث الأغاني.

وتضمن فيديو كليب مستنيك لحسين الجسمي عددا من المشاهد التمثيلية للفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي.

اغنية مستنيك

أغنية مصرية عاطفية بعنوان "مِستنيك" من كلمات تامر حسين، وبرؤية فنية وألحان حسين الجسمي، وتوزيع مادي، وتحمل في طيّاتها مشاعر الحب والشوق والانتظار بلغة موسيقية صادقة، حيث يقول في مقدمتها:

وَحشتني يا حبيبي وَحشتني

مُشتاق من يوم ما فارقتني

أنا مِستنيك .. الله يخليك

تِرجع عشان إنت تعبتني

م البُعدُ مشاعري اتدغدغوا

كُل اللي يقابلك أبلّغه

بعد السلامات في بينا حاجات

إزاي من بالي هايتلغوا؟

تولّى تنفيذ المكساج والماسترينغ للعملين المهندس جاسم محمد.