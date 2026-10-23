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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال: مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين في هجوم الخليل

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي حصيلة ضحاياه نتيجة الهجوم على كتيبة تابعة له في مدينة الخليل بالضفة الغربية، حيث قُتل جنديان وأُصيب 3 آخرون.

وفي وقت لاحق من اليوم ؛ وصف رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير عملية الخليل بأنه كان هجوماً خطيراً.

وقال زامير في تصريحات له : وقد حالت التحركات السريعة للجنود دون وقوع هجوم أكثر خطورة، ومنعت إلحاق المزيد من الأذى بالمدنيين وقوات الأمن.

وأضاف : كما عُثر على كمية كبيرة من الذخيرة داخل المركبة التي استخدمها عناصر المقاومة للوصول إلى موقع الهجوم، وهي ذخيرة كانت مخصصة لتنفيذ هجوم على نطاق أوسع.

ومنذ قليل ؛ أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة عن إصابة خمسة أشخاص في هجوم وقع بالقرب من مدينة الخليل.

وذكر الجيش أنه تم القضاء على اثنين من منفذي الهجوم، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن أي متورطين آخرين محتملين.

فيما ذكرت منظمة "نجمة داوود الحمراء" أن خمسة أشخاص أصيبوا في الهجوم؛ اثنان منهم في حالة حرجة، وواحد في حالة متوسطة، واثنان في حالة طفيفة. ونُقل المصابون بجروح طفيفة ومتوسطة إلى المستشفى.

جيش الاحتلال عملية الخليل الضفة الغربية إيال زامير نجمة داوود

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