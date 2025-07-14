المهن التمثيلية تكشف تطورات حالة لطفي لبيب الصحية (خاص )

كشف الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية ، تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات.



و أوضح منير مكرم في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري " حقيقة الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب" الحمد لله الاستاذ لطفي لبيب بخير و حالته مستقرة ، و لسة متواجد حالياً في المستشفى.



يذكر أن تصدر الفنان القدير لطفي لبيب مؤشر البحث جوجل بعد أن انفرد موقع صدى البلد بخبر دخوله المستشفى بشكل مفاجئ.

وقال الفنان لطفي لبيب، في مداخله هاتفيه لموقع صدي البلد الاخباري "أنا بخير ولكن تم حجزي في المستشفى، وحاليا ممنوع من الكلام، وأرجو من الجمهور الدعاء لي بالشفاء".

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.