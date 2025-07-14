وزير الثقافة يفتتح المقر الجديد لجمعية المؤلفين والملحنين

افتتح وزير الثقافة أحمد هنو المقر الجديد لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو)، بحضور عدد من المبدعين وأعضاء مجلس الإدارة، برئاسة د. مدحت العدل، الذي أهدى الوزير درع الجمعية تقديرًا لدعمه المستمر للجمعية.

وفي كلمته، أكد وزير الثقافة أن اسم الجمعية يمثل مصدر فخر وهوية لمصر، مشيرًا إلى أهمية الجمعية في الحفاظ على الكلمة واللحن الموسيقي. وأضاف أن الجمعية تمثل أحد الواجهات الثقافية الكبرى التي تساهم في الحفاظ على التراث الثقافي الوطني.



من جهته، شدد د. مدحت العدل، رئيس الجمعية، على أن افتتاح المقر الجديد يُعد علامة فارقة في تاريخ المبدعين. وأوضح أن المقر ليس مجرد صرح إداري بل هو بمثابة مرحلة جديدة في العمل المؤسسي لحماية الملكية الفكرية. وأكد العدل أن الجمعية تهدف إلى حماية حقوق المبدعين، مشيرًا إلى أن الجمعية تضع رؤية جديدة قائمة على الشفافية والعدالة لتطوير آليات التوزيع، وهو ما يتماشى مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عام 2023 كـ عام الملكية الفكرية.

كما أشار العدل إلى أن هذا المقر يُعد بمثابة قلعة للدفاع عن حقوق المبدعين في مجال المؤلفين والملحنين.



من جانبه، أكد الشاعر جمال بخيت، الرئيس الأسبق للجمعية، أن ساسيرو تعد أول جمعية في الشرق الأوسط لحماية حقوق المبدعين، موضحًا أن الجمعية منذ تأسيسها قبل 80 عامًا لم تدخر جهدًا في الوقوف إلى جانب أعضائها. وأشاد بخيت بتعاون الجمعية مع وزارة الثقافة، مطالبًا الوزير بدعم احتفالية خاصة سيتم تنظيمها في دار الأوبرا في سبتمبر المقبل، بمناسبة الذكرى 80 لتأسيس الجمعية.