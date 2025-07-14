شاهد.. تألق إيهاب توفيق في العلمين الجديدة بـ حد شافنا

أحيا النجم إيهاب توفيق ، 3 حفلات متتالية فى ليلة واحدة ، بأماكن متفرقة فى العلمين الجديدة محققا لقب الأكثر طلبا فى سهرات صيف 2025 الساحلية خاصة مع نجاح أحدث أغانيه "حد شافنا" التي تصدرت المشاهدات علي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم مرور أقل من 5 أيام على إطلاقه أحدث أغانيه" حد شافنا" إلا أنها كانت الأكثر طلبا ، حيث فوجئ بحفظ الجمهور لكلمات الأغنية.

ورغم مشاركته باحياء حفل "اختارنا لك" بالمسرح الروماني، والتي كانت قاصرة على تقديم أغانيه المميزة التي تألق بها في فترة التسعينات إلا أنه قام بتقديم "حد شافنا" تلبية لرغبات الجمهور الذي تخطي للمرة الأولي الطاقة الاستيعابية للمسرح.

إيهاب توفيق - أغنية حد شافنا

أغنية "حد شافنا" كلمات بهاء الدين محمد ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم ومن إنتاج تامر عبد المنعم الذي ساهم في إعادة تقديم إيهاب توفيق بنجاحات جدبدة منذ توليه إدارة أعماله والإشراف علي أعماله الفنية.

كما يستعد إيهاب توفيق لإطلاق أغنية اخرى بعنوان "سهرة جامدة" حيث يتم الكشف عن تفاصيلها خلال الأيام القليلة القادمة .

ويعيش إيهاب توفيق ، حالة من السعادة عقب ردود أفعال متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي ، عن النجاح الكبير الذى حققه إعلانه الأخير لصالح أحد البنوك، والذي يقتبس فكرته من كلمات اغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني ومستعينا باللاب توب الشهير الذي ظهر به فى اغنيته "اكتر من كده إيه".

حفل إيهاب توفيق