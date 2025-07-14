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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ألوم على مين .. جنات تستعد لطرح ألبومها الجديد

جنات
جنات
سعيد فراج

تستعد الفنانة جنات، لطرح ألبومها الجديد الذي يحمل اسم ألوم على مين، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

ونشرت جنات، بوستر ألبومها ألوم على مين» عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، واعلنت عن طرحه قريبا. 

بوستر ألبوم جنات

أعمال جنات

أعادت المطربة المغربية جنات توزيع النشيد المغربي مع الموسيقار الكبير مجدي الحسيني.

ونشرت "جنات" فيديو لها أثناء تسجيل النشيد الوطني المغربي عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وعلقت عليه: كواليس تسجيل النشيد الوطني المغربي، عزف الموسيقار الكبير مجدي الحسيني، وتوزيع الموهوب جدا يوسف حسين.
 

أحدث أغاني جنات

طرحت الفنانة جنات أغنية جديدة بعنوان "لو اتجوزت"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

يُذكر أن آخر أعمال جنات أغنية "وحدة وحدة"، باللهجة المغربية من كلمات وألحان شريف شادي، توزيع يوسف حسين، مكس ماستر ماهر صلاح.

جنات الفنانة جنات أعمال جنات أغاني جنات

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