قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: أعتقد أننا سنتوصل لحل بشأن مسألة سد النهضة الإثيوبي
أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة الجديدة؟
الزمالك يعلن رسميا التعاقد مع عمرو ناصر
دعاء بعد صلاة المغرب مستجاب.. كلمات أوصى بها النبي تجلب لك الخير كله
ترامب: نبلي بلاء حسنا تجاه غزة.. ويمكن التوصل إلى اتفاق قريبا
نظر أولى جلسات دعوى تطالب بضم أطفال إبراهيم سعيد إليه 3 أغسطس
إسرائيل تسرق حمير غزة وترحلهم إلى فرنسا وبلجيكا.. تفاصيل
بسبب الإيجار.. الداخلية تضبط المتهمين بالاعتداء على سيدات المنصورة| فيديو
طب بـ155 ألف جنيه.. مصروفات الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية بتنسيق 2025
حماس: نتنياهو يتفنن في إفشال جولات التفاوض ولا يريد التوصل إلى اتفاق
حماقي والشامي.. تعرف على حفلات "ليالي مراسي" في شهر أغسطس
طه الدسوقي يطلب الدعاء لـ لطفي لبيب بعد وعكته الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بطولة دومينيك ماكلاكلين .. انطلاق تصوير مسلسل “هاري بوتر” الجديد

بطل مسلسل هاري بوتر
بطل مسلسل هاري بوتر
نجلاء سليمان

بدأت شبكة HBO رسميًا تصوير أولى مشاهد مسلسلها المنتظر “Harry Potter”، الذي يعيد تقديم عالم السحر من جديد بأبطال جدد، وعلى رأسهم دومينيك ماكلاكلين، الطفل الاسكتلندي الذي سيلعب دور “هاري بوتر” في نسخته التلفزيونية الجديدة.

اختارت HBO الفتى دومينيك ماكلاكلين، البالغ من العمر 11 عامًا، بعد سلسلة تجارب أداء شارك فيها أكثر من 30 ألف طفل من جميع أنحاء العالم.


ويتمتع دومينيك ماكلاكلين بكاريزما قوية وملامح طفولية قريبة من الصورة التي رسمتها الروايات الأصلية، وهو ما جعل اختياره مفاجأة مبهجة لعشاق السلسلة.


بدأ التصوير خلال شهر يوليو الجاري في استوديوهات Leavesden في إنجلترا، وهي نفس المواقع التي استُخدمت لتصوير  سلسلة الأفلام الشهيرة.


وتشمل خطة الإنتاج تصوير مشاهد خارجية في جزيرة فرنسية، التي ستمثل موقع “الكوخ على الصخرة” كما ورد في الكتاب الأول.


تخطط HBO لإنتاج موسم واحد لكل كتاب، ما يعني أن المشروع سيمتد لقرابة 10 سنوات، ليمنح كل جزء من القصة المساحة الزمنية التي يستحقها.


إلى جانب دومينيك ماكلاكلين، ستجسد أرابيلا ستانتون دور “هيرميون جرينجر”، وأليستير ستاوت دور “رون ويزلي”.

كما يضم طاقم العمل عددًا من النجوم، منهم جون ليثجو في دور “دمبلدور”، وجانت مكتير، وبابا إيسيدو، ونيك فروست في دور “هاجريد”.

المؤلفة الأصلية للسلسلة، جي كي رولينغ، تعمل كمنتجة تنفيذية للمسلسل، وقد أبدت إعجابها الكبير بالنصوص مؤكدة أنها تشارك عن كثب في تطوير العمل مع الكُتّاب والمخرجين.

من المقرر أن يُعرض الموسم الأول من السلسلة في نهاية عام 2026 أو مطلع 2027 على شبكة HBO.

هاري بوتر سلسلة هاري بوتر HBO

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي .. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟

لماذا تزول النعم

لماذا تزول النعم وتلاحقك المصائب؟.. بسبب إثم كبير يفعله كثيرون

ارشيفيه

أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

ترشيحاتنا

رئيس جامعة حلوان مع الزميل حسام الفقي محرر صدي البلد

رئيس جامعة حلوان: إنتهاء المرحلة الأولي بمشروع المجمع الطبي في 2026| خاص

جانب من الفاعليات

رئيس جامعة القاهرة يعقد سلسلة اجتماعات نوعية بشأن ترتيبات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعى

المسيرة الثانية عشر لشباب الكنيسة الكاثوليكية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يختتم المسيرة الثانية عشر لشباب الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر

بالصور

وزير الثقافة يفتتح المقر الجديد لجمعية المؤلفين والملحنين

جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو)
جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو)
جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو)

ودع ألم الظهر والرقبة بطرق فعالة ونصائح تحميك من مضاعفات خطيرة

ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة
ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة
ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة

هواوي تصنع بطارية سيارة كهربائية بمدى 3 آلاف كيلومتر

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء

مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء
مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء
مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء

فيديو

المتهم

القبض على عامل ارتكب أفعالا خادشة للحياء بطريق الإسماعيلية| فيديو

تامر حسني

أحسن فيديو .. تامر حسني يطلق مسابقة بمناسبة ألبومه الجديد

وائل كفوري

وائل كفوري يشعل حماس الجمهور بـ بعتذر منك وإنتي بعيوني

طليقة إبراهيم تكشف أسراره

بناته اتفضحوا بسبب الفيديو .. طليقة إبراهيم تكشف أسراره| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد