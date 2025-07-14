بطولة دومينيك ماكلاكلين .. انطلاق تصوير مسلسل “هاري بوتر” الجديد

بدأت شبكة HBO رسميًا تصوير أولى مشاهد مسلسلها المنتظر “Harry Potter”، الذي يعيد تقديم عالم السحر من جديد بأبطال جدد، وعلى رأسهم دومينيك ماكلاكلين، الطفل الاسكتلندي الذي سيلعب دور “هاري بوتر” في نسخته التلفزيونية الجديدة.

اختارت HBO الفتى دومينيك ماكلاكلين، البالغ من العمر 11 عامًا، بعد سلسلة تجارب أداء شارك فيها أكثر من 30 ألف طفل من جميع أنحاء العالم.



ويتمتع دومينيك ماكلاكلين بكاريزما قوية وملامح طفولية قريبة من الصورة التي رسمتها الروايات الأصلية، وهو ما جعل اختياره مفاجأة مبهجة لعشاق السلسلة.



بدأ التصوير خلال شهر يوليو الجاري في استوديوهات Leavesden في إنجلترا، وهي نفس المواقع التي استُخدمت لتصوير سلسلة الأفلام الشهيرة.



وتشمل خطة الإنتاج تصوير مشاهد خارجية في جزيرة فرنسية، التي ستمثل موقع “الكوخ على الصخرة” كما ورد في الكتاب الأول.



تخطط HBO لإنتاج موسم واحد لكل كتاب، ما يعني أن المشروع سيمتد لقرابة 10 سنوات، ليمنح كل جزء من القصة المساحة الزمنية التي يستحقها.



إلى جانب دومينيك ماكلاكلين، ستجسد أرابيلا ستانتون دور “هيرميون جرينجر”، وأليستير ستاوت دور “رون ويزلي”.

كما يضم طاقم العمل عددًا من النجوم، منهم جون ليثجو في دور “دمبلدور”، وجانت مكتير، وبابا إيسيدو، ونيك فروست في دور “هاجريد”.

المؤلفة الأصلية للسلسلة، جي كي رولينغ، تعمل كمنتجة تنفيذية للمسلسل، وقد أبدت إعجابها الكبير بالنصوص مؤكدة أنها تشارك عن كثب في تطوير العمل مع الكُتّاب والمخرجين.

من المقرر أن يُعرض الموسم الأول من السلسلة في نهاية عام 2026 أو مطلع 2027 على شبكة HBO.