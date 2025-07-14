طه الدسوقي يطلب الدعاء لـ لطفي لبيب بعد وعكته الصحية

وجه الفنان طه دسوقي، رسالة للفنان لطفي لبيب بعد نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وكتب طه الدسوقي عبر ستوري انستجرام: “ربنا يسلمه ويحفظه ويخفف عنه”.

ونفت مصادر مقربة من الفنان لطفي لبيب تعرضه لجلطة دماغية و أكدوا أنه حالياً في العناية المركزة يحضع للعلاج و حالياً هو أفضل



تصدر الفنان القدير لطفي لبيب مؤشر البحث جوجل بعد أن انفرد موقع صدى البلد بخبر دخوله المستشفى بشكل مفاجئ.

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.