قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في محيط الحدث الأمني شرقي مدينة غزة
إيران: لا موعد محدد للمحادثات النووية مع الولايات المتحدة
هل خروج الشمس من مغربها أول علامات الساعة الكبري؟.. علي جمعة يجيب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير واجهات العقارات على طريق كورنيش الإسكندرية
مواقع إسرائيلية: مقتل جنديين وإصابة 2 بجروح خطرة في حدث أمني كبير
سؤال برلمانى عن الإيصال المتداول بزيادة الملاك للإيجار القديم
رئيس بورفؤاد : حملة مكبرة لمصادرة الدواب الهائمة من شوارع المدينة.. صور
بين رفض حماس ومناورات إسرائيل.. مفاوضات التهدئة تلفظ أنفاسها
وسائل إعلام إسرائيلية: حادث أمني خطير وكارثة جديدة لقواتنا شرق غزة
سعر بيتكوين يتجاوز 120 ألف دولار لأول مرة.. ما علاقة بوتين وترامب؟ (قصة كاملة)
عقدت صفقة.. منشور غير متوقع من كهربا
عودة "وزير" أمين النور ببنى سويف لانتخابات الشيوخ بحكم القضاء الإداري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يمين في أول شمال.. حينما يضحكك ويبكيك المسرح

يمين فى اول شمال
يمين فى اول شمال
أحمد عبد القوى

كيف ترى حجم نفسك؟ وكم ترى حجم طموحك؟ وما هو مقدار تقديرك الشخصي لتأثيرك على الآخرين؟ هذه الأسئلة وغيرها تداعب ذهنك بعمق في العرض المسرحي "يمين في أول شمال". 

يتميز العرض بقدرته على دمج الكوميديا بالتراجيديا، مما يجعله تجربة فريدة ومؤثرة.

 

تحت رعاية وزارة الثقافة، وبدعم من الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، يشهد العرض إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على خشبة مسرح السلام بقاعة يوسف إدريس بشارع القصر العيني.

 يأتي هذا العرض ضمن أنشطة قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، وضمن خطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

حضور بارز من النجوم

شهد العرض حضور عدد من الشخصيات العامة والنجوم، مثل النجمة شريهان، والفنانة سما إبراهيم، والإعلامية منى الشاذلي، والمخرج كريم الشناوي، والفنان سامح حسين. وقد رفعت لافتة "كامل العدد" يوميًا، مما يعكس شعبية العرض بين الجمهور ومحبي المسرح.

قصة العرض وتأثيرها

تدور أحداث "يمين في أول شمال" حول ممثل مبتدئ يتلقى دعوة لزيارة زوجين، مما يؤدي إلى تغييرات جذرية في حياته. تعكس القصة مواضيع الهوية والطموح وتأثير العلاقات الإنسانية، مما يجعلها تجربة غنية تلامس قلوب الحضور.

 

 

العرض تأليف: محمود جمال حديني، بطولة: عبد الله صابر، إيهاب محفوظ، أمنية حسن، طارق راغب، ديكور: باسم وديع، موسيقى: مروان خاطر، استعراضات: علي چيمي، أزياء: أميرة صابر، إضاءة: أحمد طارق، تصميم دعاية: أحمد مجدي، مساعدا الإخراج: محمد خالد، ريم مختار، المخرج المنفذ: بسنت علي، إخراج: عبد الله صابر.

 

يمين اول شمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي .. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

وسام ابو علي

بعد غضب الجماهير.. وسام أبو علي يحذف ستوري الرد على بيان الأهلي

حديقة الحيوان

بعد طول انتظار.. وزير الزراعة يكشف الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

ارشيفيه

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

لماذا تزول النعم

لماذا تزول النعم وتلاحقك المصائب؟.. بسبب إثم كبير يفعله كثيرون

امام عاشور

أيمن عبد العزيز وعبد الواحد السيد ينتقدان بيان الأهلي بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

رسامة شمامسة جدد

رسامة شمامسة وتدشين أواني بكنيسة "الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا" بمدينة الأمل

مشروع مونوريل القاهرة الكبرى

مشروع مونوريل القاهرة الكبرى.. ماذا تحقق منه حتى الآن؟

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يتفقد مشروع محور السادات - كوبري 45 بالإسكندرية

بالصور

أصحاب هذه الميزة في سياراتهم مهددون بالسجن في الصين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مرسيدس تضيف لسيارتها الكهربائية الحديثة ميزة من الستينيات

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

رجل يربح 21 مليون جنيه في سيارة قديمة.. ما السر؟

بورش
بورش
بورش

تعويضات بالملايين.. العملاء ينتصرون على شيفروليه قضائيا

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

وائل كفوري

وائل كفوري يشعل حماس الجمهور بـ بعتذر منك وإنتي بعيوني

طليقة إبراهيم تكشف أسراره

بناته اتفضحوا بسبب الفيديو .. طليقة إبراهيم تكشف أسراره| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد