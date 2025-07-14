يمين في أول شمال.. حينما يضحكك ويبكيك المسرح

كيف ترى حجم نفسك؟ وكم ترى حجم طموحك؟ وما هو مقدار تقديرك الشخصي لتأثيرك على الآخرين؟ هذه الأسئلة وغيرها تداعب ذهنك بعمق في العرض المسرحي "يمين في أول شمال".

يتميز العرض بقدرته على دمج الكوميديا بالتراجيديا، مما يجعله تجربة فريدة ومؤثرة.

تحت رعاية وزارة الثقافة، وبدعم من الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، يشهد العرض إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على خشبة مسرح السلام بقاعة يوسف إدريس بشارع القصر العيني.

يأتي هذا العرض ضمن أنشطة قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، وضمن خطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

حضور بارز من النجوم

شهد العرض حضور عدد من الشخصيات العامة والنجوم، مثل النجمة شريهان، والفنانة سما إبراهيم، والإعلامية منى الشاذلي، والمخرج كريم الشناوي، والفنان سامح حسين. وقد رفعت لافتة "كامل العدد" يوميًا، مما يعكس شعبية العرض بين الجمهور ومحبي المسرح.

قصة العرض وتأثيرها

تدور أحداث "يمين في أول شمال" حول ممثل مبتدئ يتلقى دعوة لزيارة زوجين، مما يؤدي إلى تغييرات جذرية في حياته. تعكس القصة مواضيع الهوية والطموح وتأثير العلاقات الإنسانية، مما يجعلها تجربة غنية تلامس قلوب الحضور.

العرض تأليف: محمود جمال حديني، بطولة: عبد الله صابر، إيهاب محفوظ، أمنية حسن، طارق راغب، ديكور: باسم وديع، موسيقى: مروان خاطر، استعراضات: علي چيمي، أزياء: أميرة صابر، إضاءة: أحمد طارق، تصميم دعاية: أحمد مجدي، مساعدا الإخراج: محمد خالد، ريم مختار، المخرج المنفذ: بسنت علي، إخراج: عبد الله صابر.