لطفي لبيب ينفي تعرضه لجلطة دماغية (خاص)

كشف الفنان القدير لطفي لبيب عن تعرضه لوعكة صحية و نقله المستشفى.

أضاف لطفي لبيب في تصريحات خاصة لصدي البلد أنا بخير ولكنى ممنوع من الكلام ، و إن شاء الله أكون كويس ادعولي.



نفت مصادر مقربه من الفنان لطفي لبيب تعرضه لجلطة دماغية و أكدوا أنه حالياً في العناية المركزة يحضع للعلاج و حالياً هو أفضل



تصدر الفنان القدير لطفي لبيب مؤشر البحث جوجل بعد أن انفرد موقع صدى البلد بخبر دخوله المستشفى بشكل مفاجئ.

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.