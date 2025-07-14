بطرس دانيال: نرفع صلواتنا ودعواتنا لشفاء لطفي لبيب

نشر الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، مجموعة من الصور مع الفنان لطفي لبيب.

وكتب: نرفع صلواتنا ودعواتنا لله الطبيب الشافي من أجل شفاء الفنان لطفي لبيب الذي أمتعنا بأعماله الفنية الراقية، والذي يحب ويحترم جمهوره العزيز، طالبين له الصحة والعافية.

من ناحية أخرى علم موقع "صدى البلد" أن الأطباء قرروا منع الزيارة عن الفنان القدير لطفي لبيب بعد حجزه في المستشفى ودخوله العناية المركزة.

كما قرر الأطباء منعه من الكلام وعدم بذل أي مجهود، لحين تحسن حالته الصحية قبل أن يقرروا لاحقا نقله لغرفة العناية المركزة.

وكان موقع "صدى البلد" قد تواصل هاتفيا مع الفنان لطفي لبيب، بعد دقائق من دخوله المستشفى، إذ كشف عن دخوله المستشفى ومنعه من الكلام بأمر الأطباء، طالبا من جمهوره الدعاء له بالشفاء.

يشار إلى أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.