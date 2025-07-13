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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الزيارة ممنوعة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب بعد دخوله العناية المركزة.. خاص

لطفي لبيب
لطفي لبيب
أوركيد سامي

علم موقع صدى البلد أن الأطباء قرروا منع الزيارة عن الفنان القدير لطفي لبيب بعد حجزه في المستشفى ودخوله العناية المركزة.

كما قرر الأطباء منعه من الكلام وعدم بذل أي مجهود، لحين تحسن حالته الصحية قبل أن يقرروا لاحقا نقله لغرفة العناية المركزة.

وكان موقع صدى البلد تواصل هاتفيا مع الفنان لطفي لبيب، بعد دقائق من دخوله المستشفى، وبدا صوته مجهدا جدا، وقال إنه في المستشفى ولن يستطيع الكلام بأمر الأطباء، طالبا من جمهوره الدعاء له بالشفاء.

وتصدر الفنان لطفي لبيب مؤشر البحث جوجل بعد أن انفرد موقع صدى البلد  الاخباري بخبر دخوله المستشفى.

وقال لطفي لبيب في تصريحات خاصة لصدى البلد "أنا بخير ولكني في المستشفى وممنوع من الكلام ادعوا لي بالشفاء".

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

قرروا منع الزيارة لطفي لبيب المستشفى العناية المركزة الأطباء

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