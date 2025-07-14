راعوا مشاعري..هالة صدقي ترد على منتقديها

ردت الفنانة هالة صدقي ، بسخرية على بعض الأشخاص الذين وصفوها بالقبح، وقامت بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت قائلة: "حد بلغني ان في حد بيقول عليه وحشه ، صحيح يا ولاد، هو أنا كدة وحشة، راعوا مشاعري، مسائكم كله صحه وضحك وانتصار وخير".

هالة صدقي تتهم شخصا بالتشهير

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنانة هالة صدقي اتهمت فيه شخصا بالتشهير بها، وذكرت أنه أساء لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.