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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بوسي شلبي مع هالة صدقي وأبنائها في أحدث ظهور

بوسي شلبي
بوسي شلبي
يارا أمين

نشرت الإعلامية بوسي شلبي ، صور تجمعها بالفنانة هالة صدقي وأبنائها، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، أثناء تواجدهم في بلغاريا.

هالة صدقي تدافع عن بوسي شلبي

ودافعت الفنانة هالة صدقي، عن الإعلامية بوسي شلبي بعد أزمتها الأخيرة مع أبناء الفنان محمود عبدالعزيز، مؤكدة أن هناك خطأ.

وكتبت هالة صدقي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: "مؤكد في خطأ وربما من بعض المستشارين القانونين وربما لمصلحة أطراف أخرى، ولكن عمري ما شفت مديرة أعمال عايشه في بيت مع راجل وأولاده وأخواته وكل قرايبه أكتر من عشرين سنه وعمري ما شفت مديرة أعمال تسافر عمره وتعمل بطاقه وجواز سفر باسم هذا الرجل وتبقي مديرة أعمال عمري ما شفت راجل يختلي بهذه الست لمده عشرين سنه وولاده وأهله كلهم موجودين في البيت والا شكلهم يصبح ، الله يرحمه الفنان الكبير المحترم الذي كان يخاف ربه في اي عمل كان إنسان ملتزم ومحب لاولاده جدا ومحب لزوجته التي صاحبته اكثر من عشرين عاما كزوجه محترمه لها كيانها واحترامها وكونها ليست في قط زوجه او مان شهير لا بل لأنها من اعرق وأهم العائلات المصرية المعروفة ، اتمني الساده المستشارين أتكن يخافوا الله لان مؤكد أبناء محمود عبد العزيز لن يخطر فبالهم هذه الأفكار المستحيلة حتي لو كان هناك مكسب بالمليارات وخصوصا إن العزيزة بوسي شلبي تنازلت علي كل حقوقها، أتمني الحفاظ علي صوره الفنان الكبير الذي يحترمه ويقدره الوطن العربي كله".

بوسي شلبي هالة صدقي إنستجرام بلغاريا محمود عبدالعزيز

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