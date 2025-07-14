لأول مرة.. روبي وليجي سي يقدمان حفلًا بالساحل الشمالي الجمعة المقبل

يستعد كل من الفنانة روبي ونجم الراب المصري الصاعد «ليجي سي - Lege Cy»، لإحياء حفل ضخم بمناسبة افتتاح أحد الفنادق بمنطقة الساحل الشمالي.

ومن المقرر أن يقام حفل روبي وليجي سي يوم الجمعة المقبل الموافق 18 يوليو، وسط حضور جماهيري.

كما تفاجىء روبي جمهورها بالحفل بتقديم مفاجآت وغنائها أعمال غنائية جديدة من ألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما يقدم ليجي سي Lege Cy باقة من أمتع أغانيه التي يفضلها الجمهور.

وتعيش روبي حالة من الانتعاشة الفنية بالفترة الحالية حيث تستعد لطرح أغنيتها الجديدة التي تجمعها مع الفنان أحمد سعد بجانب تقديمها أكثر من حفل جديد ضمن حفلات صيف 2025.

بينما يحيي ليجي سي حفلاً في مهرجان العلمين الجديدة 2025، يوم 15 أغسطس المقبل على خشبة مسرح U-ARENA، ويشاركه الحفل نجم الراب الشهير مروان بابلو، في ليلة موسيقية فريدة تمثل ذروة فعاليات الأسبوع السادس من المهرجان.

يذكر أن آخر أعمال روبي الدرامية كان مسلسل «إخواتي»، الذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2025 حيث ضم العمل بجانبها كل من نيللي كريم، كندة علوش، أحمد صلاح حسني، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وجيهان خليل. المسلسل من تأليف سما أحمد، وإخراج حسن صالح، وإنتاج شركة العدل جروب.