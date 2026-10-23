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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الوعي المجتمعي سلاحنا لمواجهة الشائعات.. ومنتدى مصر 2026 يدعم الحوار الوطني

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026
فريدة محمد

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن بناء الوعي المجتمعي يمثل أحد أهم ركائز الحفاظ على استقرار الدولة المصرية وحماية المجتمع من مخاطر الشائعات والمعلومات المضللة، مشددًا على أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب تعزيز قدرة المواطنين على التفكير الواعي والتحقق من المعلومات والتمييز بين الحقائق والأخبار غير الدقيقة.

وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن التطور التكنولوجي المتسارع والانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي أسهما في تغيير طبيعة تداول المعلومات، وأتاحا انتشار الشائعات بسرعة كبيرة، وهو ما يستدعي تعزيز الثقافة الرقمية وترسيخ ثقافة الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة، خاصة بين الشباب والأجيال الجديدة.

التصدي للشائعات مسئولية مجتمعية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التصدي للشائعات لا يقتصر على دور المؤسسات الرسمية أو وسائل الإعلام، بل يمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية.

وأضاف أحمد محسن. أن بناء الإنسان الواعي القادر على التحليل والمناقشة يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات التضليل وإثارة البلبلة، لافتًا إلى أن ترسيخ الوعي لا يتحقق بالشعارات وحدها، وإنما من خلال نشر المعرفة، وتيسير الوصول إلى المعلومات الصحيحة، وتشجيع الحوار القائم على الحقائق واحترام الرأي الآخر.

وأشاد بفعاليات منتدى مصر 2026، مؤكدًا أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار ومناقشة التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع، بما يتيح مساحة للحوار البناء وطرح المقترحات والحلول العملية لمختلف القضايا الوطنية.

واختتم النائب أحمد محسن حديثه بالتشديد على ضرورة الاستفادة من مخرجات الحوار وتحويل الأفكار المطروحة إلى رؤى قابلة للتطبيق، مؤكدًا أن المجتمعات التي تستند إلى المعرفة والوعي والمشاركة الفعالة تكون أكثر قدرة على مواجهة الشائعات والتعامل مع المتغيرات المتسارعة، ودعم مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

احمد محسن مجلس الشيوخ الوعي المجتمعي منتدى مصر 2026

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