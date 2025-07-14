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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حكايتان قادمتان.. حسين الجسمي يفتتح “ألبوم HJ2025” بعملين جديدين

حسين الجسمي
حسين الجسمي
سعيد فراج

أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، اليوم أول عملين من “ألبوم HJ2025”، ضمن الخطة التي اعتمدها في إصدار أغنيتين أسبوعيًا طيلة موسم الصيف.

العمل الأول هو رائعة شعرية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيّب الله ثراه)، تحمل عنوان "يا نسيمٍ هب جدواكم" من ألحان الملحن المبدع ياسر بو علي، وتوزيع عصام الشرايطي، وتأتي بصيغة فنية تعكس عمق الكلمة وقوة الإحساس، والذي يقول في مقدمتها:

يا نسيمٍ هَبّ جَدواكم

أسهَر عيوني بطاريكم

ما سخيت آنا بفرقاكم

فرحتي ساعة ألاقيكم

تبْتِهِج نفسي بروياكم

من مزايا تِلْتِقي فيكُم

مثل ما تِهْوون نِهْواكُم

يِعل تِتْحَقّق مناويكم

أما العمل الثاني، فهو أغنية مصرية عاطفية بعنوان "مِستنيك" من كلمات تامر حسين، وبرؤية فنية وألحان حسين الجسمي، وتوزيع مادي، وتحمل في طيّاتها مشاعر الحب والشوق والانتظار بلغة موسيقية صادقة، حيث يقول في مقدمتها:

وَحشتني يا حبيبي وَحشتني

مُشتاق من يوم ما فارقتني

أنا مِستنيك .. الله يخليك

تِرجع عشان إنت تعبتني

م البُعدُ مشاعري اتدغدغوا

كُل اللي يقابلك أبلّغه

بعد السلامات في بينا حاجات

إزاي من بالي هايتلغوا؟

 تولّى تنفيذ المكساج والماسترينغ للعملين المهندس جاسم محمد. 

حسين الجسمي
حسين الجسمي

حسين الجسمي - كليب مِستنيك

وقد جرى تنفيذ فيديو كليب 'مِستنيك' بمشاركة تمثيلية لافتة من النجمين محمد فراج وبسنت شوقي، ما أضفى على العمل بُعدًا دراميًا مميزًا، وزاده تألقًا على صعيدي الأداء والإخراج. وقد جاء التقديم البصري والفني بتوقيع شركة روزناما، بقيادة المبدع هشام جمال، في إطار يعكس روح المشروع وتنوّعه.

 وُطرحت الأغنيتان وعُرضتا في قناة الفنان حسين الجسمي الرسمية في يوتيوب، وعبر جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، إلى جانب جميع المنصات المتخصصة في عرض وبث الأغاني، وبأسلوب مطوّر ومختلف ضمن أحدث الإمكانيات التقنية الحديثة.

ويستمر الجسمي في تقديم حكايتين جديدتين كل أسبوع، على أن تصدر الحكايتان القادمتان يوم 23 يوليو.

حسين الجسمي الإمارات ألبوم حسين الجسمي أغاني حسين الجسمي الفنان حسين الجسمي

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