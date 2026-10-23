شرم الشيخ تحتضن مونديال الجامعات للسباحة بالزعانف لأول مرة في أفريقيا والعالم العربي

تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة حدث رياضي عالمي بارز، بتنظيم بطولتي العالم للجامعات والسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة، بمشاركة واسعة تضم 20 دولة من مختلف دول العالم.

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شرم الشيخ تحتضن مونديال الجامعات للسباحة بالزعانف

وأكد سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، جاهزية الاتحاد لتنظيم هذا الحدث الدولي الكبير، مشيراً إلى أن الجاهزية المصرية والخبرات التراكمية للكوادر الوطنية تضمن تقديم تنظيم احترافي يواكب أعلى المعايير الدولية.

​وأضاف رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ أن استضافة مونديال الجامعات للسباحة بالزعانف للمرة الأولى في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية تعد خطوة تاريخية ومحطة فارقة في مسيرة الرياضة الجامعية، حيث تفتح آفاقاً جديدة لتطوير اللعبة وتتيح للسباحين المصريين فرصة الاحتكاك الدولي وتبادل الخبرات مع نخبة من أبطال العالم.

​وشدد الشاذلي على أن النجاح المنتظر للبطولتين يأتي ثمرة للتنسيق والتعاون المباشر بين الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، إلى جانب الشراكة الفاعلة مع الاتحادين الدوليين للرياضة الجامعية والأنشطة تحت الماء، بما يضمن توحيد الجهود التنظيمية والفنية للخروج بالحدث بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية.