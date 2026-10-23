برلماني: منتدى مصر 2026 يعزز الحوار الوطني ويطرح رؤى جديدة لمواجهة التحديات

أكد النائب حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، أن فعاليات منتدى مصر 2026 تمثل فرصة مهمة لفتح نقاش جاد حول القضايا الوطنية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن تنوع الموضوعات المطروحة يعكس أهمية الحوار وتبادل الرؤى في دعم مسيرة التنمية والبناء.

وأوضح جعفر في تصريح صحفي له اليوم أن، المنتدى يتيح مساحة للحوار والمكاشفة، وطرح الأفكار والرؤى المختلفة بشأن الملفات التي تمس حياة المواطنين، بما يساعد على تكوين صورة أكثر شمولًا عن التحديات الراهنة، ويفتح المجال أمام مناقشة الحلول والمقترحات القابلة للتطبيق.



وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشاركة المواطنين من مختلف التوجهات والأفكار في فعاليات منتدى مصر 2026 تعكس أهمية الاستماع إلى وجهات النظر المتنوعة، مؤكدًا أن الحوار البناء يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز الوعي بالقضايا الوطنية، والوصول إلى رؤى مشتركة بشأن الأولويات التي تتطلب تضافر الجهود.

إثراء النقاش العام

وأضاف النائب أن إتاحة الفرصة أمام مختلف الآراء تسهم في إثراء النقاش العام، وتساعد على فهم أبعاد القضايا المطروحة بصورة أعمق، بعيدًا عن الاكتفاء بوجهة نظر واحدة، بما يعزز المشاركة المجتمعية في مناقشة الملفات التي ترتبط بالحاضر والمستقبل.

ولفت حسن جعفر إلى أن تعدد الملفات التي يناقشها المنتدى، إلى جانب تنوع المشاركين واختلاف خبراتهم ورؤاهم، يمثل عنصرًا مهمًا في إثراء الحوار وتبادل الخبرات، بما يدعم طرح أفكار جديدة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وشدد نائب الصعيد على أن المكاشفة والوضوح في عرض الحقائق ومناقشة القضايا يمثلان أساسًا مهمًا لبناء الوعي وتحديد الأولويات، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من مخرجات النقاشات في بلورة رؤى عملية تستجيب لاحتياجات المواطنين وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

وشدد على أهمية استمرار الحوار حول القضايا الوطنية، وتعزيز ثقافة الاستماع إلى مختلف الآراء، بما يسهم في دعم جهود البناء وتحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل.