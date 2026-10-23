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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فيلم تسجيلي عن الجلسات التي لم تعرض بمنتدي مصر 2026

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
البهى عمرو

بدأت جلسات منتدى مصر 2026، وكانت البداية بفيلم تسجيلي عن الجلسات التي لم تعرض بمنتدي مصر 2026،وكان منها كلمات لـ الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط السابقة.

وتشهد فعاليات منتدى مصر 2026، اليوم جلسة بعنوان "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي"، بحضور رئيس الوزراء.

يواصل منتدى مصر 2026، اليوم الجمعة، فعاليات يومه الخامس، بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، والذي يركز على شواغل الرأي العام والمبادرات الشبابية والابتكار وريادة الأعمال، في إطار الحرص على فتح حوار مباشر مع المواطنين بشأن القضايا التي تمس حياتهم اليومية، والاستماع إلى آرائهم وتساؤلاتهم ومقترحاتهم، .

ويخصص المنتدى فعاليات اليوم لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعبير عن القضايا التي تشغل الرأي العام، ومن بينها ارتفاع الأسعار، والتصالح في مخالفات البناء، والتشجير، وتنظيم السوق العقارية، وشواغل المصريين بالخارج، إلى جانب القضايا التي حظيت باهتمام مجتمعي خلال فترات سابقة، ومنها ملف الكلاب الضالة.

منتدي مصر الاقتصاد الدكتورة هالة السعيد

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