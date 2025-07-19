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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صدقي صخر صاحب شركة إعلانات في مسلسل كتالوج

محمد فراج وصدقي صخر
محمد فراج وصدقي صخر
أوركيد سامي

نشر الفنان صدقي صخر صورة تجمعه مع الفنان محمد فراج وأعلن فيها بداية عرض حلقات مسلسل “كتالوج” على منصة نتفلكس.

 ويشارك صدقي في بطولة المسلسل، ويقوم بدور تامر الصديق المقرب ليوسف (محمد فراج) وشريكه في شركة الإعلانات الخاصة بهما، ومع وفاة زوجة يوسف (ريهام عبد الغفور) تتطور الأحداث.

مسلسل كتالوج بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، صدقي صخر، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، ريتال عبد العزيز، بسمة داود وهو من تأليف أيمن وتار، إخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج أحمد الجنايني.

وتعد أحدث أعمال صدقي صخر الفيلم القصير “قفلة” الذي يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي في دورته الـ37.

الفيلم من تأليف وإخراج أحمد مصطفى الزغبي، وبطولة جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، مالك عماد، وغيرهم، ومن إنتاج هند متولي.

وشارك أيضا في المسابقة الرسمية بالدورة ٥٥ من مهرجان تامبيري السينمائي. الذي يعد واحدا من أقدم وأكبر مهرجانات الأفلام القصيرة في أوروبا، يُؤهل للاوسكار وبافتا والأكاديمية الأوروبية للسينما. 

في سياق آخر، شارك صدقي صخر في الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل “النص” بدور الصاغ علوي، والعمل من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.

من ناحية أخرى، عرض الجزء الثاني من بودكاست “كلام عائلي” لصدقي صخر على يوتيوب، واستضاف عددا كبيرا من النجوم المتخصصين عن عائلاتهم والعلاقات والأولاد والزواج وغيرها من مواضيع اجتماعية، ومن أبرزهم: أشرف عبد الباقي، محمد ممدوح، فيفي عبده، ليلى زاهر، جيهان الشماشرجي، وغيرهم من النجوم.

وشارك صدقي صخر في مسلسل “رقم سري”، الذي حقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، محمد عبده، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

وقد انتهى صدقي صخر من تصوير فيلم قصر الباشا، والذي يقدم فيه شخصية نجيب الدسوقي، والعمل من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، وصدقي صخر، ومايان السيد، وأحمد فهيم، وأمير صلاح الدين، ومحمد القس، ونبيل عيسى، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، ومحمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

كما شارك صدقي صخر في السباق الرمضاني 2024 بـ3 أعمال فنية هي كامل العدد + 1 ومسلسل فراولة ومسلسل لانش بوكس.

مسلسل كتالوج محمد فراج صدقي صخر ريهام عبد الغفور تارا عماد خالد كمال بيومي فؤاد

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