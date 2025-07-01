نانسي نبيل تكشف لصدي البلد كواليس مشاركتها في مسلسل فات الميعاد

تألقت الفنانة نانسي نبيل في مسلسل فات الميعاد و الذي يعرض حالياً

و كشفت الفنانة نانسي نبيل في تصريحات خاصة لصدي البلد عن كواليس مشاركتها " بجسد شخصية تسمي دينا زوجه اخو الفنانة اسماء ابو اليزيد خلال العمل

و اضاف نانسي" دينا شخصية طموحه و تريد الارتقاء لحياة أفضل ، لكن أسلوبها غير راقي في بعض الأحيان مع زوجها

و إستطرد نانسي نبيل سعيدة بردود الأفعال ، و تفاعلهم مع الشخصية بشكل رائع و اختلافات وجهات النظر جميلة حول الشخصية

و اختتمت نانسي نبيل " شخصية دينا في مسلسل فات المعاد كانت تمثل لي تحدي كبير بعد مسلسل صلة رحم و شخصية ريكو و النجاح الحمد لله كنت ابحث دائما عن شخصية تمثل تحدي جديد لي و كان ذلك في مسلسل فات المعاد الحمد لله و شخصية دينا الحمد لله سعيدة جدا بالنجاح و العمل مع كل فريق العمل و الكواليس كلها تعاون و ايجابية



أبطال مسلسل فات الميعاد



مسلسل فات الميعاد، بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوى عابد، من تأليف عاطف ناشد، وإخراج سعد هنداوي.