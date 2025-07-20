شاطرة يا حبيبتي.. ياسمين عز: زوجة الملياردير أندي بايرون طلبت الطلاق وهتاخد نص ثروته

قالت الإعلامية ياسمين عز: "الملياردير آندي بايرون قال لأم مايكل مراته عندي اجتماع.. واتصور في حفلة بيخونها مع مديرة الـHR واتفضح في العالم كله، ورصيده في الستر خلص، وأحب أبشره أن رصيده في البنك كمان خلص".

وأضافت خلال برنامجها “كلام الناس” المذاع عبر فضائية “MBC MASR”: “اللي حصل أن أندي على طريقة الأفلام الأمريكية قال لمراته أنه عنده إجتماع مهم أدعيلي ياأم مايكل، قالتله ربنا معاك ويزود من ملياراتك، فجأة تفتح السوشيال ميديا وهو متصور مع مديرة الHR ويتراقصوا على أنغام الموسيقي”.

وتابعت: “لأنه شخصية عامة الراجل فضيحته أصبحت على كل لسان، ومراته قالت أنها هتطلق وتاخد نص ثروته تداوى بيها جراجها، شاطرة يا حبيبتي فكري فى مستقبلك الرجال ملهاش أمان”.