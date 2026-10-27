البنك العربى الافريقى الدولى يحصد جائزة Banking In-House Team of the Year ضمن جوائز Legal Era Middle East Law Awards 2025–2026

البنك العربى الافريقى الدولى يحصل علي جائزة Banking In-House Team of the Year ضمن جوائز Legal Era Middle East Law Awards 2025–2026، ليحصد البنك الجائزة منفردًا ضمن فئته، بعد منافسة ضمت 14 مؤسسة مالية دولية أخرى ضمن القائمة النهائية للمرشحين، في إنجاز يعكس تميز البنك ومكانته المهنية في القطاع المصرفي.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا للخبرات القانونية المتخصصة التي تتمتع بها إدارة الشؤون القانونية بالبنك، ودورها الاستراتيجي في دعم مختلف قطاعات الأعمال، من خلال تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ودعم المعاملات والصفقات، وتقديم المشورة القانونية المرتبطة بالأعمال والقرارات التجارية، إلى جانب التعامل مع المخاطر القانونية والمتطلبات التنظيمية. ويعكس هذا التكامل بين الخبرات القانونية واحتياجات الأعمال حرص البنك على حماية مصالحه، ودعم قراراته، وتعزيز قدرته على تحقيق أهدافه الاستراتيجية.